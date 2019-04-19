Россия РПЛ 2018/19
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17:12
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Сергей Ташуев - о "Краснодаре": ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?!
Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев заявил, что быкам давно пора выиграть чемпионство РПЛ.
"Я уже давно говорю, что Сергею Николаевичу Галицкому пора переворачивать эту страницу. Клубу надо переходить на другой уровень, замахнуться на Уильяма нашего Шекспира, как говорится, и взять наконец титул. А если же "Краснодар" опять не попадёт в тройку, это будет для него большая катастрофа. Потому что, ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! Команда не двигается ни туда, ни сюда, ни вперёд, ни назад – это называется застой", - цитирует специалиста Euro-football.
"Я уже давно говорю, что Сергею Николаевичу Галицкому пора переворачивать эту страницу. Клубу надо переходить на другой уровень, замахнуться на Уильяма нашего Шекспира, как говорится, и взять наконец титул. А если же "Краснодар" опять не попадёт в тройку, это будет для него большая катастрофа. Потому что, ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! Команда не двигается ни туда, ни сюда, ни вперёд, ни назад – это называется застой", - цитирует специалиста Euro-football.
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