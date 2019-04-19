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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Ахмат
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Ахмат 24 33
8 Оренбург 23 32
9 Арсенал Тула 23 32
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Ташуев - о "Краснодаре": ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?!

Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев заявил, что быкам давно пора выиграть чемпионство РПЛ.

"Я уже давно говорю, что Сергею Николаевичу Галицкому пора переворачивать эту страницу. Клубу надо переходить на другой уровень, замахнуться на Уильяма нашего Шекспира, как говорится, и взять наконец титул. А если же "Краснодар" опять не попадёт в тройку, это будет для него большая катастрофа. Потому что, ну сколько уже лет можно топтаться на одном месте?! Команда не двигается ни туда, ни сюда, ни вперёд, ни назад – это называется застой", - цитирует специалиста Euro-football.
Теги: Краснодар Ташуев
Сегодня, 20:46
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#3  utekay  Россия (Сегодня, 21:35)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
примерно 16


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 21:16)
  • -2
  •  (2)
online

Ну так надо ипать бомжей и брать золото


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Soldaten   (Сегодня, 20:50)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Лучше как Кубань вверх-вниз, как лифт? scream
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
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