Россия РПЛ 2018/19 
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Краснодар
ЦСКА
Спартак
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Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Новости партнеров

РПЛ не согласовала баннер фанатов ЦСКА о Fan ID (фото)

Российская футбольная Премьер-лига не согласовала баннер болельщиков ЦСКА, посвященный Fan ID.

"6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35?714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онко-больница или 31 новый детский сад", — написано на баннере, который фанаты ЦСКА планировали вывесить на матче с "Локомотивом".

РПЛ не согласовала баннер фанатов ЦСКА о Fan ID (фото)
Теги: ЦСКА
Сегодня, 15:09
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9
(5)
#9  Alex Moor   (Сегодня, 17:37)
  • 0
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online

При Путине правда чиновников бесит. Лучше материтесь во все горло, жгите кресла, бейте морды, но только не правда.
Регистрация: 11.08.2016 [жалоба]
#8  Jean-Claude   (Сегодня, 16:52)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Тень отца
я тебе не Дадахановец

Да-да, ты - Атлангиреевец

Атлангериев часто посещал московский ресторан «Разгуляй». Хозяевами этого ресторана были руководители футбольного клуба «Спартак» Юрий Заварзин и Григорий Есауленко. Познакомившись с ними, «Руслан» решил использовать «Спартак» для своего бизнеса. Все финансовые дела Атлангериев возложил на своего брата Турпал-Али Атлангериева.

«Лазанские» начали выпускать напиток «Спартак-кола», создали агентство недвижимости под эгидой футбольного клуба, собирались организовать сеть АЗС с названием «Спартак». Позже главный тренер команды (бывший по совместительству совладельцем «Спартака») Олег Романцев пригласил на должность гендиректора «Спартака» некую Ларису Нечаеву. Нечаева стала убеждать Романцева немедленно свернуть проекты «лазанских». Одного из представителей Атлангериевых она уволила с административной должности в клубе.

14 июня 1997 года Лариса Нечаева, её брат Георгий Сорокин, подруга Зоя Рудзате и знакомый работник таможни поехали отдыхать в деревню Таратино Владимирской области. Неожиданно в дом, в котором они находились, ворвались двое киллеров. Рудзате была убита выстрелом в голову, Нечаеву бандиты ранили выстрелом в живот, а потом добили выстрелом в затылок, Сорокину прострелили горло. Несмотря на ранение, он смог проползти более тридцати метров и сообщить о нападении.

Позже было выяснено, что киллеры Алексей Здор и Владимир Тенашвили были участниками одной из подмосковных ОПГ, имевшей связи в правоохранительных органах. Кроме этого, Здор и Тенашвили поддерживали связи с Лазанской ОПГ. После убийства киллеры через Краснодарский край уехали в Чечню. Дальнейшее расследование вскрыло отношения «лазанских» со «Спартаком».
Регистрация: 20.04.2019 [жалоба]
#7  командир   (Сегодня, 16:36)
  • +1
  •  (3)

Молодцы! А что скажут уважаемые эксперты-ветераны? С кем они?
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
#6  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 16:27)
  • -1
  •  (5)
online

Цитата: Van Damme
Прямо к концу третьей недели они появились

Ты уж определись, ослег, толи Федун - не при делах РФС, толи при делах. А потом расскажи не про иннициативу, а про деньги - на чьи деньги фан АйДи, и кто деньгами рулит? Не верти толстой жопой - я тебе не Дадахановец, на ослиные жопы не падкий, это ты с Тереком крутить крупом будешь
"А в конюшне ишак... Толстый попа вертел... Аванес не стерпел - развязал свой кушак, и как коршун с небес - налетел на ишак"
Национальная горная песня, да. "Аванес и ишак"


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#5  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 16:19)
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: Van Damme
Леонид Федун стал заместителем председателя комитета программ по развитию футбола

...и в стране резко появились молодые футболисты, кстати за это вам - первым надо Федуну поклониться, так что вставай в позу пьющей лошади!
А теперь расскажи, почему не разрешили баннер про финансы РФС и кто этими финансами рулит? joy
Тяжело тебе, ушастый? Как рот не раскроешь - вечно чупа-чупс засунут


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#4  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 15:56)
  • -7
  •  (11)
online

Напомню, что руководство РФС за последние 15 лет скомпоновано ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из членов голубого пула, в который входит и главный по финансам РФС - дважды судимый за мошенничество Гинер. Внимание, вопрос:
Цитата: Van Damme
почему не пропустили

joy


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#3  кацо  sirop4ik (Сегодня, 15:55)
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
и вроде без оскорблений.. интересно услышать почему согласие не дали.. хотя какая разница.. правдушка глазки заколола
Регистрация: 22.02.2017 [жалоба]
#2  Djeck141   (Сегодня, 15:49)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Популисты или идио ты. Никто из них не верит что эти деньги бы пошли в местные бюджеты для строительства просто пиарятся. Раздражают эти люди сначала сделай сам потом критикуй
Регистрация: 5.04.2019 [жалоба]
#1  stepanmlc   (Сегодня, 15:28)
  • +12
  •  (22)
Болеет за:
«Спартак»
Не любят у нас правду


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
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