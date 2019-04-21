Потасовка между "Краснодаром" и "Зенитом" (видео)

Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:50
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (10)
Виктор Классон: 5 минут мы не играли в футбол, игрок "Зенита" валял дурака (видео) (10)
Вчера, 23:03
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Алисон Беккер: "Ливерпуль" придётся усиленно работать в обороне, чтобы обыграть "Барсу"
Вчера, 22:56
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (151)
Гол Дзюбы принёс "Зениту" победу над "Краснодаром". Отрыв петербуржцев в таблице достиг 8 очков (151)
Вчера, 22:50
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Во время матча "Краснодар" - "Зенит" возникла потасовка с участием игроков и тренеров (видео) (5)
Вчера, 22:04
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Влашич - настойчив, Кверквелия - неоднозначен, Чалов - молодец, вновь забил. Оценки по итогам дерби (2)
Вчера, 21:56
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Чалов: нужно побеждать в оставшихся турах (1)
Вчера, 21:45
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (3)
Тарасов: я мощно вышел сегодня? Да, многие это отметили (видео) (3)
Вчера, 21:43
Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо
Нико Ковач: "Вердер" набрал очень хорошую форму. Но и "Бавария" в последних матчах играла хорошо
Вчера, 21:39
"Локомотив" не подпустил ЦСКА. Ни в таблице, ни к воротам (1)
"Локомотив" не подпустил ЦСКА. Ни в таблице, ни к воротам (1)
Вчера, 21:38
Андрье-Пьер Жиньяк собирается стать мексиканцем
Андрье-Пьер Жиньяк собирается стать мексиканцем
Вчера, 21:24
"Свободу Кокоше и Мамаше" - Болельщики "Зенита" поддержали Кокорина и Мамаева (фото) (8)
"Свободу Кокоше и Мамаше" - Болельщики "Зенита" поддержали Кокорина и Мамаева (фото) (8)
Вчера, 21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (25)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (25)
Вчера, 18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
Вчера, 18:23
Александр Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ" (8)
Александр Головин в заявке "Монако" на матч с "ПСЖ" (8)
Вчера, 18:08
"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав (6)
"Локомотив" - ЦСКА: Ахметов вернулся в стартовый состав (6)
Вчера, 18:05
Фернандеш в старте "Локомотива" на матч с ЦСКА (3)
Фернандеш в старте "Локомотива" на матч с ЦСКА (3)
Вчера, 17:31
Руд Гуллит: Гвардиола больше не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси (1)
Руд Гуллит: Гвардиола больше не выигрывает Лигу чемпионов, потому что у него нет Месси (1)
Потасовка между "Краснодаром" и "Зенитом" (видео)
Примерно на 84-й минуте матча, когда футболист "Зенита" Магомед Оздоев в связи с, вероятно - рецидивом ранее полученной им травмы, оказался на газоне, и вначале запросил медицинскую помощь, а потом довольно неспешно шёл на замену - начался конфликт ряда игроков, который чуть было не перерос в потасовку как на поле, так и в тренерской зоне.
В результате, по ещё более странным причинам желтую карточку, будучи запасным получил Александр Анюков. Предлагаем вашему вниманию видео с данным инцидентом
В результате, по ещё более странным причинам желтую карточку, будучи запасным получил Александр Анюков. Предлагаем вашему вниманию видео с данным инцидентом
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