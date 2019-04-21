Потасовка между "Краснодаром" и "Зенитом" (видео)

Примерно на 84-й минуте матча, когда футболист "Зенита" Магомед Оздоев в связи с, вероятно - рецидивом ранее полученной им травмы, оказался на газоне, и вначале запросил медицинскую помощь, а потом довольно неспешно шёл на замену - начался конфликт ряда игроков, который чуть было не перерос в потасовку как на поле, так и в тренерской зоне.В результате, по ещё более странным причинам желтую карточку, будучи запасным получил Александр Анюков. Предлагаем вашему вниманию видео с данным инцидентом