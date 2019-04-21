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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Потасовка между "Краснодаром" и "Зенитом" (видео)

Примерно на 84-й минуте матча, когда футболист "Зенита" Магомед Оздоев в связи с, вероятно - рецидивом ранее полученной им травмы, оказался на газоне, и вначале запросил медицинскую помощь, а потом довольно неспешно шёл на замену - начался конфликт ряда игроков, который чуть было не перерос в потасовку как на поле, так и в тренерской зоне.

В результате, по ещё более странным причинам желтую карточку, будучи запасным получил Александр Анюков. Предлагаем вашему вниманию видео с данным инцидентом

Теги: Зенит Rвидео
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(1)
#3  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 01:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Ну объяснили же, что Анюков должен был менять Ригони, который ещё не подошёл, а Если бы ушел Оздоев, нам бы технарь засчитали, так как иностранцев было бы больше лимита
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#2  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 01:26)
  • -7
  •  (9)

Говнюков - старый вечнобухой провокатор. Классическая запитерская мразь


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 01:21)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Мрази краснодарские


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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