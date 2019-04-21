Россия РПЛ 2018/19
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Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (1:1) в 24-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Матч получился равным. Ничья закономерный результат, как мне кажется. В первом тайме получше смотрелись "армейцы", во втором же прибавили хозяева поля, особенно в концовке. Травмы Игоря Дивеева и Родриго Бекао оставили крайне неприятный осадок, конечно. Но порадовало появление Виктора Васина, который по-моему с февраля 2018 года не играл. Понятно, что он не в лучших кондициях, но сегодня смотрелся неплохо.
- О чемпионской гонке для ЦСКА:
Борьба за чемпионство для "красно-синих" закончилась после поражения от "Оренбурга" (2:3). Тут остаётся попасть в зону Лиги чемпионов, это будет лучшим результатом в сложившихся обстоятельствах. У ЦСКА ещё матчи с "Краснодаром" и "Зенитом", так что шансы есть. Другой вопрос, что команда молодая, которой свойственны перепады, и это мы сейчас и наблюдаем. К сожалению, нет на поле лидера, который мог бы повести за собой команду.
- О борьбе за чемпионство между "Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром":
Шансы москвичей и краснодарцев не большие. "Локомотив" провалил начало сезона и поздно включился в гонку. И здесь ещё нужно отдать должное "Зениту", который своими частыми осечками и нестабильными результатами сделал всё для сохранения интриги в борьбе за золото (смеётся). Если бы питерцы играли стабильней в конце первого круга - чемпионская гонка к этому моменту уже бы закончилась. "Зенит" терял много очков, но конкуренты этим воспользоваться тоже не сумели.
- О лучшем футболисте минувшего дерби:
Особо выделить кого-то не могу, каждый сыграл на своём уровне, но вряд ли это было топ-выступлением хоть для кого-то на поле. Мы знаем как могут играть Никола Влашич, Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев... смотрелись все неплохо, особенно в эпизоде с забитым мячом хорват и россиянин здорово решили момент. Но никто ярче остальных не выделялся. У "Локомотива" понравились Миранчуки и Фарфан, хотя однозначно лучшим кого-то и из состава "железнодорожников" не могу.
- Об игре:
Матч получился равным. Ничья закономерный результат, как мне кажется. В первом тайме получше смотрелись "армейцы", во втором же прибавили хозяева поля, особенно в концовке. Травмы Игоря Дивеева и Родриго Бекао оставили крайне неприятный осадок, конечно. Но порадовало появление Виктора Васина, который по-моему с февраля 2018 года не играл. Понятно, что он не в лучших кондициях, но сегодня смотрелся неплохо.
- О чемпионской гонке для ЦСКА:
Борьба за чемпионство для "красно-синих" закончилась после поражения от "Оренбурга" (2:3). Тут остаётся попасть в зону Лиги чемпионов, это будет лучшим результатом в сложившихся обстоятельствах. У ЦСКА ещё матчи с "Краснодаром" и "Зенитом", так что шансы есть. Другой вопрос, что команда молодая, которой свойственны перепады, и это мы сейчас и наблюдаем. К сожалению, нет на поле лидера, который мог бы повести за собой команду.
- О борьбе за чемпионство между "Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром":
Шансы москвичей и краснодарцев не большие. "Локомотив" провалил начало сезона и поздно включился в гонку. И здесь ещё нужно отдать должное "Зениту", который своими частыми осечками и нестабильными результатами сделал всё для сохранения интриги в борьбе за золото (смеётся). Если бы питерцы играли стабильней в конце первого круга - чемпионская гонка к этому моменту уже бы закончилась. "Зенит" терял много очков, но конкуренты этим воспользоваться тоже не сумели.
- О лучшем футболисте минувшего дерби:
Особо выделить кого-то не могу, каждый сыграл на своём уровне, но вряд ли это было топ-выступлением хоть для кого-то на поле. Мы знаем как могут играть Никола Влашич, Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев... смотрелись все неплохо, особенно в эпизоде с забитым мячом хорват и россиянин здорово решили момент. Но никто ярче остальных не выделялся. У "Локомотива" понравились Миранчуки и Фарфан, хотя однозначно лучшим кого-то и из состава "железнодорожников" не могу.
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