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Арсенал Тула
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Рубин
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Крылья Советов
Урал
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Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой команду

Валерий Масалитин: к сожалению, у ЦСКА нет лидера, который мог бы повести за собой командуБывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (1:1) в 24-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Матч получился равным. Ничья закономерный результат, как мне кажется. В первом тайме получше смотрелись "армейцы", во втором же прибавили хозяева поля, особенно в концовке. Травмы Игоря Дивеева и Родриго Бекао оставили крайне неприятный осадок, конечно. Но порадовало появление Виктора Васина, который по-моему с февраля 2018 года не играл. Понятно, что он не в лучших кондициях, но сегодня смотрелся неплохо.

- О чемпионской гонке для ЦСКА:

Борьба за чемпионство для "красно-синих" закончилась после поражения от "Оренбурга" (2:3). Тут остаётся попасть в зону Лиги чемпионов, это будет лучшим результатом в сложившихся обстоятельствах. У ЦСКА ещё матчи с "Краснодаром" и "Зенитом", так что шансы есть. Другой вопрос, что команда молодая, которой свойственны перепады, и это мы сейчас и наблюдаем. К сожалению, нет на поле лидера, который мог бы повести за собой команду.

- О борьбе за чемпионство между "Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром":

Шансы москвичей и краснодарцев не большие. "Локомотив" провалил начало сезона и поздно включился в гонку. И здесь ещё нужно отдать должное "Зениту", который своими частыми осечками и нестабильными результатами сделал всё для сохранения интриги в борьбе за золото (смеётся). Если бы питерцы играли стабильней в конце первого круга - чемпионская гонка к этому моменту уже бы закончилась. "Зенит" терял много очков, но конкуренты этим воспользоваться тоже не сумели.

- О лучшем футболисте минувшего дерби:

Особо выделить кого-то не могу, каждый сыграл на своём уровне, но вряд ли это было топ-выступлением хоть для кого-то на поле. Мы знаем как могут играть Никола Влашич, Фёдор Чалов, Игорь Акинфеев... смотрелись все неплохо, особенно в эпизоде с забитым мячом хорват и россиянин здорово решили момент. Но никто ярче остальных не выделялся. У "Локомотива" понравились Миранчуки и Фарфан, хотя однозначно лучшим кого-то и из состава "железнодорожников" не могу.
Теги: ЦСКА Локомотив Масалитин
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