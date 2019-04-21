"Спартак" и "Енисей" определились с формой на матч

Сегодня состоится матч 24-го тура чемпионата России "Спартак" - "Енисей".Хозяева сыграют в красных футболках и белых трусах, вратарь — в зеленом. Гости выйдут на поле в синей форме, голкипер — в желтом свитере и черных трусах