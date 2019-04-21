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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
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Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Александр Мостовой: мы увидели "Зенит", который заслуживает чемпионства

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 24-го тура РПЛ "Краснодар" — "Зенит" (2:3).

"Матч "Краснодара" с "Зенитом" определённо можно назвать одним из лучших матчей РПЛ последних лет. Сюжет матча развивался очень драматично. Комментаторы тоже постарались, прилично кричали. А это всегда огромный плюс, делающий матч ярче.

Я всегда говорил: как только в России появятся хорошие, чистые, красивые стадионы —картинка будет совершенно иная. Наличие арен для футбола будет и дальше привлекать молодёжь. Люди приходят и получают удовольствие. Та же игра на другом стадионе выглядела бы совершенно иначе. А тут всё горит, всё свистит, ярко загорается. Если перенести этот матч на старую арену, он уже был бы не таким зрелищным. Я это всё прошёл. Доводилось играть на разных стадионах.

Вчера мы увидели "Зенит", который заслуживает чемпионства. Питерцев много обсуждали в этом году: то выиграют непонятно как, то игры нет, то случайно где-то забьют, то судьи помогут. Вчера мы с первых минут увидели, что "Зенит" побежал забивать. В итоге повезло. Забили. Но везёт сильнейшим", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Теги: Мостовой Зенит
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#2  Irbis   (Сегодня, 13:44)
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online
Болеет за:
«Зенит»
wir sind die besten,
Трудно признавать что зенит победил ярко и заслуженно ему он же спартач
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#1  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:41)
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online
Болеет за:
«Зенит»
...В итоге повезло. Забили...
Как его ломает...повезло значит, валялись три очка на земле, подобрали, вот так повезло...вроде уже взрослый и с опытом, а такую чушь и вслух...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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