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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш приступил к тренировкам.

28-летний форвард получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:2).

"Зе Луиш продолжает готовиться к возвращению", - говорится в Инстаграме "Спартака".

Теги: Зе Луиш Спартак
Вчера, 22:51
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#1  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Вчера, 23:20)
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хорошо


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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