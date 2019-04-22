Зе Луиш приступил к тренировкам со "Спартаком"

Нападающий "Спартака" Зе Луиш приступил к тренировкам.28-летний форвард получил травму в матче 23-го тура премьер-лиги против "Ростова" (1:2)."Зе Луиш продолжает готовиться к возвращению", - говорится в Инстаграме "Спартака".