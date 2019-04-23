Россия РПЛ 2018/19
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22:24
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (1)
Владислав Радимов: не думаю, что на данный момент "Динамо" - серьезный конкурент для "Зенита" (1)
21:31
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (1)
Адвокат Кокорина: представленные нами доказательства говорят о том, что хулиганства не было (1)
19:07
"Зенит-2" не будет расформирован (5)
"Зенит-2" не будет расформирован (5)
18:15
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
Следователь по делу Кокорина и Мамаева отказался от использования полиграфа для допроса обвиняемых и пострадавших Пака, Гайсина и Соловчука (8)
15:09
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (11)
Президент "Анжи": правительство Дагестана наплевательски к нам относится. Им мой фейс не нравится (11)
10:23
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Марез недоволен положением в "Сити" (1)
Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там
Сергей Куликов, руководитель департамента профессионального футбола РФС, прокомментировал появившуюся информацию, в которой говорится, что матч за Суперкубок страны, который должен пройти шестого июля, могут перенести с нового стадиона "Динамо" в Волгоград или Ростов-на-Дону.
– Не готов сейчас сказать. Завтра набирайте. Пока все в работе. Ничего сейчас не подтверждаю.
– Получается вероятность есть, что перенесут?
– Если будет готова инфраструктура – футбольное поле, то игра состоится. Завтра должно все окончательно проясниться.
"Спорт-Экспресс"
– Не готов сейчас сказать. Завтра набирайте. Пока все в работе. Ничего сейчас не подтверждаю.
– Получается вероятность есть, что перенесут?
– Если будет готова инфраструктура – футбольное поле, то игра состоится. Завтра должно все окончательно проясниться.
"Спорт-Экспресс"
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