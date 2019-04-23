Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там

Сергей Куликов, руководитель департамента профессионального футбола РФС, прокомментировал появившуюся информацию, в которой говорится, что матч за Суперкубок страны, который должен пройти шестого июля, могут перенести с нового стадиона "Динамо" в Волгоград или Ростов-на-Дону.– Не готов сейчас сказать. Завтра набирайте. Пока все в работе. Ничего сейчас не подтверждаю.– Если будет готова инфраструктура – футбольное поле, то игра состоится. Завтра должно все окончательно проясниться.