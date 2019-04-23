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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Сергей Куликов: если поле на стадионе "Динамо" будет готово, матч за Суперкубок пройдет там

Сергей Куликов, руководитель департамента профессионального футбола РФС, прокомментировал появившуюся информацию, в которой говорится, что матч за Суперкубок страны, который должен пройти шестого июля, могут перенести с нового стадиона "Динамо" в Волгоград или Ростов-на-Дону.

– Не готов сейчас сказать. Завтра набирайте. Пока все в работе. Ничего сейчас не подтверждаю.

– Получается вероятность есть, что перенесут?

– Если будет готова инфраструктура – футбольное поле, то игра состоится. Завтра должно все окончательно проясниться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Куликов Динамо
Сегодня, 22:46
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