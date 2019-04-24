Россия РПЛ 2018/19
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Пресс-служба "Зенита": ситуация с состоянием Кокорина все время ухудшается
Предварительный медицинский осмотр нападающего "Зенита" Александра Кокорина выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Об этом сообщил пресс-секретарь петербургского клуба Антон Макаренко.
В среду Кокорина, который испытывает боли в колене и находится в СИЗО "Бутырка", посетил главный врач "Зенита" Михаил Гришин.
"На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, мы считаем целесообразным провести более углубленное исследование с помощью МРТ – это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации", - цитирует Макаренко "Спорт-Экспресс".
В среду Кокорина, который испытывает боли в колене и находится в СИЗО "Бутырка", посетил главный врач "Зенита" Михаил Гришин.
"На встрече с Александром Кокориным главный врач команды смог провести только функциональные тесты. Однако даже предварительный осмотр выявил отрицательную динамику, ситуация все время ухудшается. Поэтому, помимо наших рекомендаций предоставить Александру возможность ежедневно проводить функциональные занятия в зале и бассейне, мы считаем целесообразным провести более углубленное исследование с помощью МРТ – это необходимо для установки точного диагноза по состоянию внутренних тканей коленного сустава и дальнейшей корректировки программы реабилитации", - цитирует Макаренко "Спорт-Экспресс".
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