Россия РПЛ 2018/19
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У «Спартака» появилась возможность сократить отставание. О том, что изменилось в РПЛ за вчерашний день
Стильный «Краснодар» снова теряет очки, покидает зону Лиги Чемпионов и позволяет «красно-белым» в случае победы над «Арсеналом» вплотную приблизиться к ним в таблице, а «Уфа» Евсеева вырвала очередное очко и, похоже, спасётся от прямого вылета
«Зенит» летит к чемпионству
«Динамо» хорошо держалось первый тайм в Петербурге. Один на один Черных вывел Артур Юсупов, но в эпизоде выручил Лунёв, а «Зенит» практически не имел моментов с игры: удары в створ возникали только после стандартов. После «Краснодара» будущим чемпионам было тяжело настроиться на рядовую игру, но после перерыва команда Семака всё-таки собралась и у «бело-голубых» сразу же начались проблемы.
Дзюба приложил и «Динамо». А ещё забил сотый гол в РПЛ
Главный герой встречи – снова Дзюба. Он был лучшим и в первом тайме, но в плане черновой работы. После перерыва Артём забил сам с передачи Жиркова, а затем сам оформил ассист на Азмуна.
Из серьёзных соперников у «Зенита» остались только ЦСКА и «Ростов». Но, учитывая преимущество перед «Локомотивом» в 8 очков, переживать Семаку не из-за чего. Разбазарить такое превосходство на практике почти невозможно (всё-таки у нас «Зенит», а не «Ливерпуль»).
А вот «Динамо» подвисло на границе стыковых матчей. Если сегодня «Крылья» будут удачливы против «Урала», команда Хохлова может рухнуть в таблице уже по итогам этого тура.
Что с «Ростовом»?
Дончане Карпина на протяжении всего сезона шли если не в лидерской группе, то максимально к ней близко. В прошлом туре «Ростов» обыграл «Спартак» и у южан появилась реальная возможность пробиться в еврокубки через пятое место в чемпионате. Опять же, наверняка Карпин хотел бы подвинуть «красно-белых», которых раньше возглавлял.
Но что-то пошло не так.
Сначала «Ростов» крупно влетел «Оренбургу» и опустился на шестую строчку. Вчера пропустил два от «Локомотива», с которым команде ещё играть в полуфинале Кубка, и вновь уступил. В обороне в нашей лиге круче «Ростова» играет только ЦСКА (16 пропущенных у «армейцев», 20 – у дончан), но за последние четыре тура команда Карпина пропустила 7 голов.
«Ростов» лишился главного козыря – надежной игры в обороне?
Ну а «Локомотив» усилиями Фарфана (дубль) и Алексея Миранчука (пять передач под удар и шесть обводок) сделал большой шаг навстречу Лиге Чемпионов. Большие испытания в оставшихся турах «железнодорожников» не ждут.
«Краснодар» опять буксует
Мы любуемся «Краснодаром» Галицкого и до недавнего времени верили, что «быки» способны навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, но на деле команда Мусаева теряет очень много очков. После зимнего перерыва «Краснодар» выиграл всего 2 матча из 8. И победить на выезде «Ахмат» самый молодой топ-клуб нашей лиги не сумел.
По статистическим показателям «Краснодар» соперника превзошёл, но этого было недостаточно. На гол Семёнова после штрафного ответил результативным выстрелом с пенальти Классон.
Но потеря очков – не единственная плохая новость для «Краснодара». На последних минутах удалился незаменимый Мартынович (у него больше всех игрового времени в этом сезоне), который теперь пропустит матч против ЦСКА, а ещё в ту же степь повело Газинского с перебором жёлтых карточек.
А «Спартак», играющий сегодня вечером, может сократить отставание до «Краснодара». В случае победы «красно-белых» команды будет разделять всего одно очко.
«Уфа» хочет жить
С приходом Евсеева у башкирской команды появилась надежда на спасение. «Уфа» продолжает набирать очки и больше не напоминает набор отчаявшихся игроков, как это было при Кириченко.
В игре против «Рубина», у которого хватает своих проблем (Казань теперь тоже не очень далеко от зоны стыков), «Уфа» заработала только ничью, зато забила очень симпатичный мяч.
Сначала решили, что Ванек после наброса партнёра по фамилии Круговой поправил мяч пяткой, но потом твиттер РПЛ передумал. Получилось забавно.
«Уфа» отодвинулась от зоны прямого вылета на три очка. Но главный матч – против соседних «Крыльев» - ещё впереди.
«Анжи» всё?
Похоже, у Махачкалы совсем не осталось желания бороться за бесплатно. В последних семи матчах у «Анжи» только одна ничья (всё остальное – поражения). Команда Адиева находится в зоне прямого вылета и вряд ли оттуда куда-нибудь денется. На это у команды просто нет ресурсов.
ЦСКА без особых проблем сломил сопротивление Махачкалы и обошёл забуксовавший «Краснодар». Несмотря на нестабильность «армейцев», именно они выглядят фаворитами на третью строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.
Свой второй гол за ЦСКА забил Бийол – изначально опорный полузащитник, которого Гончаренко не стесняется использовать на позиции нападающего. Видимо, у Гончаренко своего рода мания – делать из сугубо разрушительных опорников (помните Вернблума?) универсальных футболистов.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
«Зенит» летит к чемпионству
«Динамо» хорошо держалось первый тайм в Петербурге. Один на один Черных вывел Артур Юсупов, но в эпизоде выручил Лунёв, а «Зенит» практически не имел моментов с игры: удары в створ возникали только после стандартов. После «Краснодара» будущим чемпионам было тяжело настроиться на рядовую игру, но после перерыва команда Семака всё-таки собралась и у «бело-голубых» сразу же начались проблемы.
Дзюба приложил и «Динамо». А ещё забил сотый гол в РПЛ
Главный герой встречи – снова Дзюба. Он был лучшим и в первом тайме, но в плане черновой работы. После перерыва Артём забил сам с передачи Жиркова, а затем сам оформил ассист на Азмуна.
Из серьёзных соперников у «Зенита» остались только ЦСКА и «Ростов». Но, учитывая преимущество перед «Локомотивом» в 8 очков, переживать Семаку не из-за чего. Разбазарить такое превосходство на практике почти невозможно (всё-таки у нас «Зенит», а не «Ливерпуль»).
А вот «Динамо» подвисло на границе стыковых матчей. Если сегодня «Крылья» будут удачливы против «Урала», команда Хохлова может рухнуть в таблице уже по итогам этого тура.
Что с «Ростовом»?
Дончане Карпина на протяжении всего сезона шли если не в лидерской группе, то максимально к ней близко. В прошлом туре «Ростов» обыграл «Спартак» и у южан появилась реальная возможность пробиться в еврокубки через пятое место в чемпионате. Опять же, наверняка Карпин хотел бы подвинуть «красно-белых», которых раньше возглавлял.
Но что-то пошло не так.
Сначала «Ростов» крупно влетел «Оренбургу» и опустился на шестую строчку. Вчера пропустил два от «Локомотива», с которым команде ещё играть в полуфинале Кубка, и вновь уступил. В обороне в нашей лиге круче «Ростова» играет только ЦСКА (16 пропущенных у «армейцев», 20 – у дончан), но за последние четыре тура команда Карпина пропустила 7 голов.
«Ростов» лишился главного козыря – надежной игры в обороне?
Ну а «Локомотив» усилиями Фарфана (дубль) и Алексея Миранчука (пять передач под удар и шесть обводок) сделал большой шаг навстречу Лиге Чемпионов. Большие испытания в оставшихся турах «железнодорожников» не ждут.
«Краснодар» опять буксует
Мы любуемся «Краснодаром» Галицкого и до недавнего времени верили, что «быки» способны навязать «Зениту» борьбу за чемпионство, но на деле команда Мусаева теряет очень много очков. После зимнего перерыва «Краснодар» выиграл всего 2 матча из 8. И победить на выезде «Ахмат» самый молодой топ-клуб нашей лиги не сумел.
По статистическим показателям «Краснодар» соперника превзошёл, но этого было недостаточно. На гол Семёнова после штрафного ответил результативным выстрелом с пенальти Классон.
Но потеря очков – не единственная плохая новость для «Краснодара». На последних минутах удалился незаменимый Мартынович (у него больше всех игрового времени в этом сезоне), который теперь пропустит матч против ЦСКА, а ещё в ту же степь повело Газинского с перебором жёлтых карточек.
А «Спартак», играющий сегодня вечером, может сократить отставание до «Краснодара». В случае победы «красно-белых» команды будет разделять всего одно очко.
«Уфа» хочет жить
С приходом Евсеева у башкирской команды появилась надежда на спасение. «Уфа» продолжает набирать очки и больше не напоминает набор отчаявшихся игроков, как это было при Кириченко.
В игре против «Рубина», у которого хватает своих проблем (Казань теперь тоже не очень далеко от зоны стыков), «Уфа» заработала только ничью, зато забила очень симпатичный мяч.
Сначала решили, что Ванек после наброса партнёра по фамилии Круговой поправил мяч пяткой, но потом твиттер РПЛ передумал. Получилось забавно.
? Ондржей Ванек выводит «Уфу» вперёд под конец первого тайма 1:0!#РПЛ #РубинУфа pic.twitter.com/PSFapdMiGR— Российская Премьер-Лига (@rfpl) April 24, 2019
Поправочка! Автор гола: Данил Круговой pic.twitter.com/7bvwkJyPOR— Российская Премьер-Лига (@rfpl) April 24, 2019
«Уфа» отодвинулась от зоны прямого вылета на три очка. Но главный матч – против соседних «Крыльев» - ещё впереди.
«Анжи» всё?
Похоже, у Махачкалы совсем не осталось желания бороться за бесплатно. В последних семи матчах у «Анжи» только одна ничья (всё остальное – поражения). Команда Адиева находится в зоне прямого вылета и вряд ли оттуда куда-нибудь денется. На это у команды просто нет ресурсов.
ЦСКА без особых проблем сломил сопротивление Махачкалы и обошёл забуксовавший «Краснодар». Несмотря на нестабильность «армейцев», именно они выглядят фаворитами на третью строчку, дающую право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.
Свой второй гол за ЦСКА забил Бийол – изначально опорный полузащитник, которого Гончаренко не стесняется использовать на позиции нападающего. Видимо, у Гончаренко своего рода мания – делать из сугубо разрушительных опорников (помните Вернблума?) универсальных футболистов.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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