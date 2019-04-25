Павел Мамаев – о Гайсине: я нанес ему удар, потом извинился, правда

На заседании Пресненского суда Москвы выступает полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.– Официант меня успокаивал, но я не был заведен. Пака начали все обступать, но не понял кто, что сделал.– Спросил: "Что произошло?" Он был эмоционально заведен и не мог конкретно ничего сказать.– Нет. Узнал после того, как ребята сказали, что нас обозвал.– Остальных. Это была нецензурная брань.– Да.– Отошел, пришло много народу, было много шума и ничего непонятно.– Я показываю ему, что спокойно, я ничего не хочу сделать. Я не хотел ничего предпринимать.– Не помню. Там было много людей – персонал, посторонние. Его увидел только тогда, когда произошла следующая ситуация.– Я отошел, вернулся назад. Стояли, разговаривали. Потом началась сутолока, и он начал меня отталкивать. Я его ударил.– Его действия повлияли на мои. Хулиганства не было.– Это было все спонтанно. Связано было с действиями в мой адрес. Я ему удар нанес, потом извинился, правда. Никакого хулиганства не было.– Ребята скрутили нас. Началась сутолока и не помню, что произошло.– В область лица ладонью.– Теоретически, да.– Нет.– Да. Я готов нести ответственность за содеянное. На очной ставке принес ему извинения. Надеюсь, мы с ним на свободе встретимся и поговорим. Для меня – это большой урон. За свои действия я несу наказания, не сижу дома. Рано или поздно я выйду, и у нас недосказанности не будет. Он мужчина, мог озлобиться на нас. Но время лечит, я всем чем могу, стараюсь сделать все, чтобы загладить вину.