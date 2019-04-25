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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
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Павел Мамаев – о Гайсине: я нанес ему удар, потом извинился, правда

На заседании Пресненского суда Москвы выступает полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.

– Что-то вы ему пояснили?

– Официант меня успокаивал, но я не был заведен. Пака начали все обступать, но не понял кто, что сделал.

– К Паку подходили, общались?

– Спросил: "Что произошло?" Он был эмоционально заведен и не мог конкретно ничего сказать.

– Вы на тот момент не были в курсе что произошло?

– Нет. Узнал после того, как ребята сказали, что нас обозвал.

– Кого?

– Остальных. Это была нецензурная брань.

– В адрес двух подсудимых?

– Да.

– Потому что вы делали?

– Отошел, пришло много народу, было много шума и ничего непонятно.

– На видео видно, что когда вы общаетесь с Паком, то показываете жестами. Что?

– Я показываю ему, что спокойно, я ничего не хочу сделать. Я не хотел ничего предпринимать.

– Вспомните в какой момент появился Гайсин?

– Не помню. Там было много людей – персонал, посторонние. Его увидел только тогда, когда произошла следующая ситуация.

– Опишите ее.

– Я отошел, вернулся назад. Стояли, разговаривали. Потом началась сутолока, и он начал меня отталкивать. Я его ударил.

– Вам вменяют два эпизода – хулиганство. Признаете?

– Его действия повлияли на мои. Хулиганства не было.

– Как вы относитесь ко второму обвинению?

– Это было все спонтанно. Связано было с действиями в мой адрес. Я ему удар нанес, потом извинился, правда. Никакого хулиганства не было.

– Что Гайсин делал после вашего удара?

– Ребята скрутили нас. Началась сутолока и не помню, что произошло.

– Помните по какой части тела нанесли?

– В область лица ладонью.

– Мог ваш удар нанести раны губы?

– Теоретически, да.

– Вы видели действия Кирилла и Протасовицкого?

– Нет.

– Не отрицаете, что вашими действиями вы могли нанести рану, но не согласны что вам квалифицируют хулиганские действия по предварительному сговору?

– Да. Я готов нести ответственность за содеянное. На очной ставке принес ему извинения. Надеюсь, мы с ним на свободе встретимся и поговорим. Для меня – это большой урон. За свои действия я несу наказания, не сижу дома. Рано или поздно я выйду, и у нас недосказанности не будет. Он мужчина, мог озлобиться на нас. Но время лечит, я всем чем могу, стараюсь сделать все, чтобы загладить вину.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев Гайсин Кокорин
Сегодня, 15:53
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:53)
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Болеет за:
«Зенит»
– Официант меня успокаивал, но я не был заведен.

Я и говорю - хладнокровные, хронические гопники-хулиганы....


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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