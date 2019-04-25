Россия РПЛ 2018/19
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Павел Мамаев – о Гайсине: я нанес ему удар, потом извинился, правда
На заседании Пресненского суда Москвы выступает полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким.
– Что-то вы ему пояснили?
– Официант меня успокаивал, но я не был заведен. Пака начали все обступать, но не понял кто, что сделал.
– К Паку подходили, общались?
– Спросил: "Что произошло?" Он был эмоционально заведен и не мог конкретно ничего сказать.
– Вы на тот момент не были в курсе что произошло?
– Нет. Узнал после того, как ребята сказали, что нас обозвал.
– Кого?
– Остальных. Это была нецензурная брань.
– В адрес двух подсудимых?
– Да.
– Потому что вы делали?
– Отошел, пришло много народу, было много шума и ничего непонятно.
– На видео видно, что когда вы общаетесь с Паком, то показываете жестами. Что?
– Я показываю ему, что спокойно, я ничего не хочу сделать. Я не хотел ничего предпринимать.
– Вспомните в какой момент появился Гайсин?
– Не помню. Там было много людей – персонал, посторонние. Его увидел только тогда, когда произошла следующая ситуация.
– Опишите ее.
– Я отошел, вернулся назад. Стояли, разговаривали. Потом началась сутолока, и он начал меня отталкивать. Я его ударил.
– Вам вменяют два эпизода – хулиганство. Признаете?
– Его действия повлияли на мои. Хулиганства не было.
– Как вы относитесь ко второму обвинению?
– Это было все спонтанно. Связано было с действиями в мой адрес. Я ему удар нанес, потом извинился, правда. Никакого хулиганства не было.
– Что Гайсин делал после вашего удара?
– Ребята скрутили нас. Началась сутолока и не помню, что произошло.
– Помните по какой части тела нанесли?
– В область лица ладонью.
– Мог ваш удар нанести раны губы?
– Теоретически, да.
– Вы видели действия Кирилла и Протасовицкого?
– Нет.
– Не отрицаете, что вашими действиями вы могли нанести рану, но не согласны что вам квалифицируют хулиганские действия по предварительному сговору?
– Да. Я готов нести ответственность за содеянное. На очной ставке принес ему извинения. Надеюсь, мы с ним на свободе встретимся и поговорим. Для меня – это большой урон. За свои действия я несу наказания, не сижу дома. Рано или поздно я выйду, и у нас недосказанности не будет. Он мужчина, мог озлобиться на нас. Но время лечит, я всем чем могу, стараюсь сделать все, чтобы загладить вину.
"Спорт-Экспресс"
– Что-то вы ему пояснили?
– Официант меня успокаивал, но я не был заведен. Пака начали все обступать, но не понял кто, что сделал.
– К Паку подходили, общались?
– Спросил: "Что произошло?" Он был эмоционально заведен и не мог конкретно ничего сказать.
– Вы на тот момент не были в курсе что произошло?
– Нет. Узнал после того, как ребята сказали, что нас обозвал.
– Кого?
– Остальных. Это была нецензурная брань.
– В адрес двух подсудимых?
– Да.
– Потому что вы делали?
– Отошел, пришло много народу, было много шума и ничего непонятно.
– На видео видно, что когда вы общаетесь с Паком, то показываете жестами. Что?
– Я показываю ему, что спокойно, я ничего не хочу сделать. Я не хотел ничего предпринимать.
– Вспомните в какой момент появился Гайсин?
– Не помню. Там было много людей – персонал, посторонние. Его увидел только тогда, когда произошла следующая ситуация.
– Опишите ее.
– Я отошел, вернулся назад. Стояли, разговаривали. Потом началась сутолока, и он начал меня отталкивать. Я его ударил.
– Вам вменяют два эпизода – хулиганство. Признаете?
– Его действия повлияли на мои. Хулиганства не было.
– Как вы относитесь ко второму обвинению?
– Это было все спонтанно. Связано было с действиями в мой адрес. Я ему удар нанес, потом извинился, правда. Никакого хулиганства не было.
– Что Гайсин делал после вашего удара?
– Ребята скрутили нас. Началась сутолока и не помню, что произошло.
– Помните по какой части тела нанесли?
– В область лица ладонью.
– Мог ваш удар нанести раны губы?
– Теоретически, да.
– Вы видели действия Кирилла и Протасовицкого?
– Нет.
– Не отрицаете, что вашими действиями вы могли нанести рану, но не согласны что вам квалифицируют хулиганские действия по предварительному сговору?
– Да. Я готов нести ответственность за содеянное. На очной ставке принес ему извинения. Надеюсь, мы с ним на свободе встретимся и поговорим. Для меня – это большой урон. За свои действия я несу наказания, не сижу дома. Рано или поздно я выйду, и у нас недосказанности не будет. Он мужчина, мог озлобиться на нас. Но время лечит, я всем чем могу, стараюсь сделать все, чтобы загладить вину.
"Спорт-Экспресс"
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