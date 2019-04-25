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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 25 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
Сезон | Таблица | Календарь

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Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0).

- Поздравляю команду с победой, благодарю ребят. В перерыве поправили некоторые моменты. Ребята вышли и выполнили, о чем договаривались. Дотерпели, забили гол. В конце имели возможность забить. Важные три очка. Будем двигаться дальше.

- В первой части сезона "Урал" часто пропускал, сейчас все больше матчей "на ноль". В чем удалось прибавить?

- Абстрактный вопрос. Нужно большую пресс-конференцию собирать. Мы работаем и трудимся, чтобы не пропускать голы.

- За еврокубки еще можете зацепиться через чемпионат?

- Лозунги не очень люблю. Шаг за шагом, от игры к игре.

- Еще раз сюда приехав, у вас тоже шаг за шагом, или же задача на максимальный результат?

- Мы не загадываем. Видите, как у нас календарь составлен. Практически через 60 часов игра в Уфе. Такая же сложная, на искуственном поле. Задача - восстановить ребят. Один перелет, потом второй. Тот, кто составляет календарь, им это неинтересно. Мы последними играем в туре и первыми начинаем следующий.

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Теги: Парфенов Урал Крылья Советов
Сегодня, 20:54
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5
(1)
#5  Phil  Москва (Сегодня, 21:48)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
yanus0407,
Сказал болельщик "команды", которая половину своей "истории" бултыхалась в первой лиге, да и потом тоже, не считая того, сколько раз её от вылета туда " спасали" smiley Ну, теперь можно покуражиться - разжирели на дармовом-то "национальном достоянии" . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#4  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 21:24)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Phil,
календарь ФНЛ изучай - пригодится скоро )))


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#3  Egorysche   (Сегодня, 21:12)
  • +1
  •  (5)
online

да чё вы все ноете то... в европе топ-клубы живут в таком ритме каждый сезон от начала и до конца
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#2  Phil  Москва (Сегодня, 21:03)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Календарь уже давно составляется под бомжей . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:56)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
в еврокубках так же играть надо.что ныть то?


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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