Россия РПЛ 2018/19
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14:21
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Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0).
- Поздравляю команду с победой, благодарю ребят. В перерыве поправили некоторые моменты. Ребята вышли и выполнили, о чем договаривались. Дотерпели, забили гол. В конце имели возможность забить. Важные три очка. Будем двигаться дальше.
- В первой части сезона "Урал" часто пропускал, сейчас все больше матчей "на ноль". В чем удалось прибавить?
- Абстрактный вопрос. Нужно большую пресс-конференцию собирать. Мы работаем и трудимся, чтобы не пропускать голы.
- За еврокубки еще можете зацепиться через чемпионат?
- Лозунги не очень люблю. Шаг за шагом, от игры к игре.
- Еще раз сюда приехав, у вас тоже шаг за шагом, или же задача на максимальный результат?
- Мы не загадываем. Видите, как у нас календарь составлен. Практически через 60 часов игра в Уфе. Такая же сложная, на искуственном поле. Задача - восстановить ребят. Один перелет, потом второй. Тот, кто составляет календарь, им это неинтересно. Мы последними играем в туре и первыми начинаем следующий.
Rusfootball.info
- Поздравляю команду с победой, благодарю ребят. В перерыве поправили некоторые моменты. Ребята вышли и выполнили, о чем договаривались. Дотерпели, забили гол. В конце имели возможность забить. Важные три очка. Будем двигаться дальше.
- В первой части сезона "Урал" часто пропускал, сейчас все больше матчей "на ноль". В чем удалось прибавить?
- Абстрактный вопрос. Нужно большую пресс-конференцию собирать. Мы работаем и трудимся, чтобы не пропускать голы.
- За еврокубки еще можете зацепиться через чемпионат?
- Лозунги не очень люблю. Шаг за шагом, от игры к игре.
- Еще раз сюда приехав, у вас тоже шаг за шагом, или же задача на максимальный результат?
- Мы не загадываем. Видите, как у нас календарь составлен. Практически через 60 часов игра в Уфе. Такая же сложная, на искуственном поле. Задача - восстановить ребят. Один перелет, потом второй. Тот, кто составляет календарь, им это неинтересно. Мы последними играем в туре и первыми начинаем следующий.
Rusfootball.info
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