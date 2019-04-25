Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (1:0).- Поздравляю команду с победой, благодарю ребят. В перерыве поправили некоторые моменты. Ребята вышли и выполнили, о чем договаривались. Дотерпели, забили гол. В конце имели возможность забить. Важные три очка. Будем двигаться дальше.- Абстрактный вопрос. Нужно большую пресс-конференцию собирать. Мы работаем и трудимся, чтобы не пропускать голы.- Лозунги не очень люблю. Шаг за шагом, от игры к игре.- Мы не загадываем. Видите, как у нас календарь составлен. Практически через 60 часов игра в Уфе. Такая же сложная, на искуственном поле. Задача - восстановить ребят. Один перелет, потом второй. Тот, кто составляет календарь, им это неинтересно. Мы последними играем в туре и первыми начинаем следующий.