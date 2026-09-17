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Ахметзянов прокомментировал ничью "Оренбурга" с "Краснодаром"

Ильдар Ахметзянов оценил игру "Оренбурга" против лидирующего в РПЛ "Краснодара".
Фото: ФК "Оренбург"
Рулевой остался доволен тем, как его команда выглядела на фоне соперника, однако считает, что при имевшихся моментах хозяева могли рассчитывать на большее.

- Когда ты играешь на равных с лидером чемпионата и имеешь моменты, то, конечно, в родных стенах хочется немного большего. Это было конкурентоспособно, это точно, - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".

Во время паузы в чемпионате "Оренбург" проведёт мини-сборы и два контрольных матча за один день. Команда встретится в Москве с "Локомотивом" и ивановским "Текстильщиком". После девяти туров оренбуржцы набрали девять очков и занимают 11-е место. Победить в РПЛ им не удаётся на протяжении восьми матчей подряд.

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