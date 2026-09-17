Ахметзянов прокомментировал ничью "Оренбурга" с "Краснодаром"

Ильдар Ахметзянов оценил игру "Оренбурга" против лидирующего в РПЛ "Краснодара".

Фото: ФК "Оренбург"

- Когда ты играешь на равных с лидером чемпионата и имеешь моменты, то, конечно, в родных стенах хочется немного большего. Это было конкурентоспособно, это точно, - сказал Ахметзянов в эфире "Матч ТВ".