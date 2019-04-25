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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в эксклюзивном интервью корреспонденту Rusfootball.info Роману Гуськову рассказал о своём и командном прогрессе в последних матчах.

- Сегодня вы один из героев, заработали важный пенальти. За счёт чего удалось это сделать?

- Миша Меркулов очень хорошо сдвинулся в середину, сделал мне пас. После этого я убрал центрального защитника на замахе, и он сфолил, вот и всё.

- В последнее время вы всё чаще заметны в атаке: забили прекрасный гол "Рубину", сегодня заработали пенальти. Это тренерская установка больше идти вперёд?

- Дмитрий Владимирович и до этого говорил играть больше в атаку, но сказывается, что сейчас больше играю в основе, набрал хорошую форму, хватает на атаку. А так приходится в обороне большую работу делать, побаиваешься, что не хватит сил.

- Команда в отличной форме, ещё надеетесь зацепиться за еврокубки через чемпионат?

- Команда, безусловно, прибавила, хорошая серия. Хотим только побеждать. За еврокубки будем бороться, а там посмотрим.

- Ждём Вас снова в Самаре в финале Кубка...

- Спасибо, надеюсь, удастся.
Теги: Егорычев Урал Крылья Советов
Вчера, 22:50
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