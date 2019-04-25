Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму

Полузащитник "Урала" Андрей Егорычев после победы над "Крыльями Советов" (1:0) в эксклюзивном интервью корреспондентуРоману Гуськову рассказал о своём и командном прогрессе в последних матчах.- Миша Меркулов очень хорошо сдвинулся в середину, сделал мне пас. После этого я убрал центрального защитника на замахе, и он сфолил, вот и всё.- Дмитрий Владимирович и до этого говорил играть больше в атаку, но сказывается, что сейчас больше играю в основе, набрал хорошую форму, хватает на атаку. А так приходится в обороне большую работу делать, побаиваешься, что не хватит сил.- Команда, безусловно, прибавила, хорошая серия. Хотим только побеждать. За еврокубки будем бороться, а там посмотрим.- Спасибо, надеюсь, удастся.