Россия РПЛ 2018/19
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12:15
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09:40
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09:28
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00:40
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Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Кононова нужно было уволить. Лучше почти наверняка не будет
«Спартаку» надо выбираться из очередного кризиса. Всех проблем смена главного тренера не решит, но верить в Кононова во главе «красно-белых» нет никакого смысла. Правда, совет директоров клуба так не считает
Донат Сорокин/ТАСС
Это легко фиксируется тем же поведением Кононова на публике. Помните, каким он был раньше? Интеллигентный, тактичный и деликатный человек, который максимально аккуратно подходит к тому, что он говорит. Начав в «Спартаке», Кононов мгновенно заматерел – и начал, например, сурово отшивать журналистов. Новый Кононов даже реагирует на вопросы по-новому – нетерпеливо и раздражённо. Раньше он не позволял себе такого, даже когда дела шли откровенно паршиво.
Кононов понимал, куда он идёт. И понимает, где находится сейчас. Только помогает это не слишком. Понимание того, что ты находишься посередине океана и скоро пойдешь ко дну, не позволяет дышать под водой.
Кононов понимает. Только не знает, как выбраться.
Кононов пришёл в «Спартак» после эпохи Карреры (давайте не будем рассматривать промежуток недоразумения по фамилии Рианчо). После того, как - по мнению некоторых болельщиков - глупое и гнусное руководство сплавило героя наших дней – итальянца, который вернул «красно-белым» чемпионство. И Кононов почти сразу оказался под прессом.
«Спартак» команда не только токсичная, но и чуткая. Это всё из-за большого самолюбия, с которым другим представителям нашей лиги даже соревноваться не стоит. Конфликты на всех уровнях существенно осложняли задачу тренера, который должен был помирить футболистов с болельщиками (проблема так и не решена, кстати) и тех же игроков с прессой (после поражения от «Ростова», например, журналисты спросили с тренера в микст-зоне. Кононов обещал разобраться).
Не везёт Кононову и в остальном. Только восстановился блестящий Жиго – и привёз в двух матчах подряд. Селихов сделал какую-то дичь в дерби с ЦСКА, получил травму, а Максимено ошибся против Тулы. Про перфомансы от Комбарова, отмороженного лишь за пределами поля Гулиева и алчного Мелкадзе говорить в очередной раз нет смысла.
Мне резонно возразят, что виноват Кононов сам. Потому что брал ответственность на себя (мы-то с вами догадываемся, что решение, вероятнее всего, шло сверху) за решения по Ерёменко и Попову, Джано и Самедову, потому что при Кононове привезли Гулиева. Только кто знал, что Аяз начнёт сбивать и избивать людей, а потом вянуть на поле? Ну и остальные кандидаты не сильно блещут в других командах.
Кононову – ещё раз - реально не везёт. С футболистами, с конкретными игровыми моментами. Но он всё равно заслужил увольнение, потому что не знает, что делать с этой командой дальше. Он не контролирует происходящее.
Против Тулы у «Спартака» не было не только плана «Б» (кто же мог предположить, что одна из лучших команд в лиге этой весной может так мощно придавить?), но и плана первого, на который игроки бы ориентировались изначально.
Такое ощущение, что у команды есть только свобода: играйте в пас, идите в атаку, устройте кружева. Но кружева только на поверхности выглядят так, будто плести их легко и приятно. На самом деле, они появятся только тогда, когда у команды в голове сразу будет несколько планов – и все они окажутся заучены.
***
Только Кононова уже не снимут. Уже появилась информация о том, что совет директоров выразил ему свою поддержку. В Кононове видят «тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников».
И это, конечно, будет для «Спартака» пустой потерей времени.
Наиль Измайлов и Сергей Родионов покинут клуб по окончании сезона— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) April 26, 2019
Совет директоров ФК «Спартак-Москва» удовлетворил просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об уходе с занимаемых должностей.https://t.co/U8v9MfNtPD#Спартак pic.twitter.com/mpqJ9CZ6WD
Но есть и плюсы. Наконец-то уходят Измайлов и Родионов. Люди из прошлого века, которые настолько безжалостно тормозили развитие клуба, будто делали это нарочно. Без них – если в совете директоров сумеют найти молодых, амбициозных и талантливых – в «Спартаке» станет лучше.
Да и обновление состава необходимо. Хотя бы болельщики других клубов перестанут потешаться над навесами Комбарова.
Даже от решения не увольнять Кононова веет кое-чем здоровым – желанием стабильности, попыткой поверить в своего специалиста. Видимо, клубу уже надоели сиюминутные решения, которые приводят лишь к тому, что тот самый легендарный цикл повторяется.
Но в данном случае это ошибка.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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