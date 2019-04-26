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# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
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Новости партнеров

Кононова нужно было уволить. Лучше почти наверняка не будет

«Спартаку» надо выбираться из очередного кризиса. Всех проблем смена главного тренера не решит, но верить в Кононова во главе «красно-белых» нет никакого смысла. Правда, совет директоров клуба так не считает

Донат Сорокин/ТАСС
Кононов понимал, куда устраивается на работу, когда шёл в «Спартак». В этом плане сложно согласиться с коллегами, которые пишут, что тренер до сих пор не сообразил, где он вообще находится и по каким правилам живёт эта команда.

Это легко фиксируется тем же поведением Кононова на публике. Помните, каким он был раньше? Интеллигентный, тактичный и деликатный человек, который максимально аккуратно подходит к тому, что он говорит. Начав в «Спартаке», Кононов мгновенно заматерел – и начал, например, сурово отшивать журналистов. Новый Кононов даже реагирует на вопросы по-новому – нетерпеливо и раздражённо. Раньше он не позволял себе такого, даже когда дела шли откровенно паршиво.

Кононов понимал, куда он идёт. И понимает, где находится сейчас. Только помогает это не слишком. Понимание того, что ты находишься посередине океана и скоро пойдешь ко дну, не позволяет дышать под водой.

Кононов понимает. Только не знает, как выбраться.

Кононова нужно было уволить. Лучше почти наверняка не будет

Кононов пришёл в «Спартак» после эпохи Карреры (давайте не будем рассматривать промежуток недоразумения по фамилии Рианчо). После того, как - по мнению некоторых болельщиков - глупое и гнусное руководство сплавило героя наших дней – итальянца, который вернул «красно-белым» чемпионство. И Кононов почти сразу оказался под прессом.

«Спартак» команда не только токсичная, но и чуткая. Это всё из-за большого самолюбия, с которым другим представителям нашей лиги даже соревноваться не стоит. Конфликты на всех уровнях существенно осложняли задачу тренера, который должен был помирить футболистов с болельщиками (проблема так и не решена, кстати) и тех же игроков с прессой (после поражения от «Ростова», например, журналисты спросили с тренера в микст-зоне. Кононов обещал разобраться).

Не везёт Кононову и в остальном. Только восстановился блестящий Жиго – и привёз в двух матчах подряд. Селихов сделал какую-то дичь в дерби с ЦСКА, получил травму, а Максимено ошибся против Тулы. Про перфомансы от Комбарова, отмороженного лишь за пределами поля Гулиева и алчного Мелкадзе говорить в очередной раз нет смысла.

Мне резонно возразят, что виноват Кононов сам. Потому что брал ответственность на себя (мы-то с вами догадываемся, что решение, вероятнее всего, шло сверху) за решения по Ерёменко и Попову, Джано и Самедову, потому что при Кононове привезли Гулиева. Только кто знал, что Аяз начнёт сбивать и избивать людей, а потом вянуть на поле? Ну и остальные кандидаты не сильно блещут в других командах.

Кононову – ещё раз - реально не везёт. С футболистами, с конкретными игровыми моментами. Но он всё равно заслужил увольнение, потому что не знает, что делать с этой командой дальше. Он не контролирует происходящее.

Против Тулы у «Спартака» не было не только плана «Б» (кто же мог предположить, что одна из лучших команд в лиге этой весной может так мощно придавить?), но и плана первого, на который игроки бы ориентировались изначально.

Такое ощущение, что у команды есть только свобода: играйте в пас, идите в атаку, устройте кружева. Но кружева только на поверхности выглядят так, будто плести их легко и приятно. На самом деле, они появятся только тогда, когда у команды в голове сразу будет несколько планов – и все они окажутся заучены.

***

Только Кононова уже не снимут. Уже появилась информация о том, что совет директоров выразил ему свою поддержку. В Кононове видят «тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников».

И это, конечно, будет для «Спартака» пустой потерей времени.


Но есть и плюсы. Наконец-то уходят Измайлов и Родионов. Люди из прошлого века, которые настолько безжалостно тормозили развитие клуба, будто делали это нарочно. Без них – если в совете директоров сумеют найти молодых, амбициозных и талантливых – в «Спартаке» станет лучше.

Да и обновление состава необходимо. Хотя бы болельщики других клубов перестанут потешаться над навесами Комбарова.

Даже от решения не увольнять Кононова веет кое-чем здоровым – желанием стабильности, попыткой поверить в своего специалиста. Видимо, клубу уже надоели сиюминутные решения, которые приводят лишь к тому, что тот самый легендарный цикл повторяется.

Но в данном случае это ошибка.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Теги: Спартак Кононов Арсенал Тула Федун Измайлов Родионов Гулиев Мелкадзе
Сегодня, 16:17
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(2)
#7  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 17:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Айртон, Ташаев и своя молодежь еще год как не помощники.

не согласен! у нормального тренера, который не будет правоногого Ташаева ставить на левый фланг, а левоногого Айртона на правый фланг, эти двое могут выстрелить в следующем сезоне! как тот же Ташаев блестяще играл свой последний сезон в Динамо на правой бровке!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#6  колокольчик  москва (Сегодня, 17:08)
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
КалЕнов явно злопыхатель купленный, а не жур
Потеря времени это тебя читать
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
#5  mah  IBIZA (Сегодня, 17:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кононов - чемодан, вокзал, домой!


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Верность и сила
Регистрация: 17.07.2009 [жалоба]
#4  Смотрящий  Москва (Сегодня, 16:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: EditLw Ru
Если уволить Кононова то кого вместо него пригласить?


Парфёнова.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#3  EditLw Ru   (Сегодня, 16:47)
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Если уволить Кононова то кого вместо него пригласить? Как по мне так уж пусть работает следующий сезан. А вот иуду и подхрюкивающих убирать однозначно надо.
Регистрация: 16.07.2018 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:40)
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Болеет за:
«Локомотив»
Может спартачам действительно начать с головы (уволить нерадивых управленцев) и состав поменять.
Глушаков, Комбаров, Фернандо уже не тянут, Айртон, Ташаев и своя молодежь еще год как не помощники.
Нужно было дать карт бланш Каррере на формирование состава, а теперь увольнять Кононова нету никакого смысла.
У команды в которой всего два ощутимых усиления за три года (Джикия и Зобнин, Ханни пока так и не стал лидером) не может быть стабильных результатов.


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Believe LOKO (is reaL)
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
однозначно увольнять! но... по окончании сезона!
он не умеет растить молодежь! при нем в Краснодаре не заиграл ни один талантливый молодой игрок, ни из академии Галицкого, ни из других мест! это и было одной из основных причин его отставки из Краснодара!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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