Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:30
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (6)
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (6)
14:53
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (2)
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (2)
14:43
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (27)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (27)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (12)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (12)
10:28
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (14)
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (14)
09:40
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (15)
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (15)
09:28
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
Геннадий Орлов: "Зенит" еще даст шанс Кокорину
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" готов дать шанс нападающему Александру Кокорину вернуться в футбол.
"Сможет ли Кокорин вернуться в футбол? Это зависит от его воли, характера. Мы же не знаем, когда он выйдет вообще и когда сможет тренироваться. Но парень он способный. А что касается вот этой воли, которую он должен будет проявлять, ему же надо восстанавливаться – это очень серьезная история. Мне кажется, "Зенит" ему шанс готов дать. "Зенит" его старается поддержать по-человечески. А что будет дальше – чего ж загадывать?
Играть точно невозможно после полугода, надо восстанавливаться очень здорово. Стрельцов 6 лет был в тюрьме. Правда, он уже в конце второго года играл, двигался, чемпионат тюрем был тогда, и ему давали возможность тренироваться, играть. Посмотрим, как будет здесь. Не знаю", - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Сможет ли Кокорин вернуться в футбол? Это зависит от его воли, характера. Мы же не знаем, когда он выйдет вообще и когда сможет тренироваться. Но парень он способный. А что касается вот этой воли, которую он должен будет проявлять, ему же надо восстанавливаться – это очень серьезная история. Мне кажется, "Зенит" ему шанс готов дать. "Зенит" его старается поддержать по-человечески. А что будет дальше – чего ж загадывать?
Играть точно невозможно после полугода, надо восстанавливаться очень здорово. Стрельцов 6 лет был в тюрьме. Правда, он уже в конце второго года играл, двигался, чемпионат тюрем был тогда, и ему давали возможность тренироваться, играть. Посмотрим, как будет здесь. Не знаю", - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.