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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Геннадий Орлов: "Зенит" еще даст шанс Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" готов дать шанс нападающему Александру Кокорину вернуться в футбол.

"Сможет ли Кокорин вернуться в футбол? Это зависит от его воли, характера. Мы же не знаем, когда он выйдет вообще и когда сможет тренироваться. Но парень он способный. А что касается вот этой воли, которую он должен будет проявлять, ему же надо восстанавливаться – это очень серьезная история. Мне кажется, "Зенит" ему шанс готов дать. "Зенит" его старается поддержать по-человечески. А что будет дальше – чего ж загадывать?

Играть точно невозможно после полугода, надо восстанавливаться очень здорово. Стрельцов 6 лет был в тюрьме. Правда, он уже в конце второго года играл, двигался, чемпионат тюрем был тогда, и ему давали возможность тренироваться, играть. Посмотрим, как будет здесь. Не знаю", - сказал Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Теги: Орлов Кокорин Зенит
Сегодня, 18:54
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(1)
#3  Barmaley   (Сегодня, 19:46)
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online

Кокорин может быть и заиграет года через три. Но вот что делать с Азмуном, который уже сейчас забивает в каждом матче, как по программе?
И таких игроков можно найти десятки у которых нет проблем с законом и совестью. Что это за игрок, которого уже десять лет считают перспективным. Вот он и выстрелил наконец.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 19:35)
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Болеет за:
«Динамо» М
ничего не знает, так промолчал бы
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 19:24)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ни о чём.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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