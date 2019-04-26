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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Новости партнеров

"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил новое стихотворение кадровым перестановкам в руководстве красно-белых.

"Об этом мы и не мечтали

Пиджак сработался до дыр.

Совет директоров в печали

Решил теперь вручить мундир.

Нужна, похоже, диктатура,

Ведь без нее нельзя никак.

Сменили всю номенклатуру,

Чтоб к юбилею выдать фрак

Победный, с золотою нитью,

Чтоб чемпионом стал "Спартак".

К столетию может и не выйти -

Тогда вернут назад пиджак", - сказал Назаров.



Напомним, сегодня стало известно, что Наиль Измайлов покинет пост вице-президента клуба, а Сергей Родионов - спортивного директора.
Теги: Спартак Назаров
Сегодня, 20:37
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10
(5)
#10  Конунг   (Сегодня, 21:50)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Млять он вообще о чем??? Или он как чукча - что видит о том и поет?
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:34)
  • -2
  •  (4)

Карусель включилась снова
Старый тренер - тренер новый
Промелькнул глухонемой
Плоть от плоти, наш, родной

Унесла за поворот
там и будет сброшен
Тоже, блеать, от плоти плоть
Что привез в клуб Рошу

Ранее , оборвав карьеру
Кто принес нам чудо
Карусель слила Карреру
Вбив клеймо "Иуда"

Зажужжал аттракцион
Понеслись огни по кругу
Выходите игрочки -
Вас сливать я оптом буду

Вот, держАся за карман
Прыгнул бойкий капитан

Полетел за братом, вдаль
Наш Комбаров, латераль

И хороший человек
С мыслю о досуге
Чмокнул даже карусель
На последнем круге

Ты крутись, крутись, крутись
Eбани по жопе
Захвати бразильцев всех -
Вывали в Европе

Пусть предлоги-буквы-слоги
Сядут там на буби
Да - трудны у нас дороги
Вот в таком вы клубе

Конни, в центре карусели
Радуется,сyка
Думает что все вращенье
Для других наука

Подберется ближе к краю -
И прощай,Конни... прощаю
Просто был очередной
И совсем уж... не такой

Сможет кто остановить
Адское создание
Разрушающее все,
ради созидания???

Обратимся к Федуну??
Может к его брату???
А им похyю на все -
Клуб ведут к разврату...

Ты крутИся, карусель -
Вот отселя и досель....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  rjevsky   (Сегодня, 21:14)
  • -2
  •  (4)

сутки каменный цветок выходил из Данилы-мастера
Регистрация: 25.02.2019 [жалоба]
#7  Яamon   (Сегодня, 21:09)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
шут
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#6  zemlanatolij  Москва (Сегодня, 20:55)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: конон
zemlanatolij,
что-то скучненько сегодня.если бы дали пенальти и 4-0.глядишь.кулинар что-то повеселее бы выдал.Грустно.господа.грустно...

В СПАМе, опять грядет великая перестройка, вот он и не веселый такой.
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 20:50)
  • 0
  •  (10)

Скоморох - балалаечник))) Чет он гонит, бухой наверное. Пиджак дырявый как раз и оставили на следующий сезон))) А на мундир- денежки нужны.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  конон   (Сегодня, 20:49)
  • -4
  •  (6)

zemlanatolij,
что-то скучненько сегодня.если бы дали пенальти и 4-0.глядишь.кулинар что-то повеселее бы выдал.Грустно.господа.грустно...
Регистрация: 6.04.2019 [жалоба]
#3  liasport433   (Сегодня, 20:49)
  • -5
  •  (9)

каррера не нравился, коннонов не нравится , не угодить!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#2  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:42)
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Федун возьми его в свой гадюшник, в должность рифмапоет-ху..иплет! Один х.. у тебя там не пойми кто работает.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#1  zemlanatolij  Москва (Сегодня, 20:39)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
О-о-о, рифмоплет-кулинар объявился!!!!
Регистрация: 28.11.2010 [жалоба]
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