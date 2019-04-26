Россия РПЛ 2018/19
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21:51
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца (4)
Тина Канделаки: жаль, что Измайлов покинул "Спартак". Мы потеряли профессионального управленца (4)
21:38
Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах
Сборная Черногория наказана за проявление расизма в игре с Англией. Следующую игру они проведут при пустых трибунах
21:05
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается
Колыванов: новая арена будет заполняться, "Торпедо" хочет играть как "Барселона". Правда пока не получается
20:37
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова (10)
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова (10)
18:30
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (11)
Рианчо - об уходе Родионова и Измайлова: шокирующая новость! Они плоть от плоти спартаковцы! (11)
18:19
Сесар Навас вернулся в "Рубин" (1)
Сесар Навас вернулся в "Рубин" (1)
14:53
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (3)
О завершении сделки по приобретению "Динамо" банком ВТБ будет объявлено на следующей неделе (3)
14:43
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
Рауль Рианчо: обладает ли Кононов столь масштабным весом, чтобы проводить перестройку в "Спартаке"? (1)
12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (12)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (31)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (31)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (13)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (13)
"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова
Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил новое стихотворение кадровым перестановкам в руководстве красно-белых.
"Об этом мы и не мечтали
Пиджак сработался до дыр.
Совет директоров в печали
Решил теперь вручить мундир.
Нужна, похоже, диктатура,
Ведь без нее нельзя никак.
Сменили всю номенклатуру,
Чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью,
Чтоб чемпионом стал "Спартак".
К столетию может и не выйти -
Тогда вернут назад пиджак", - сказал Назаров.
Напомним, сегодня стало известно, что Наиль Измайлов покинет пост вице-президента клуба, а Сергей Родионов - спортивного директора.
"Об этом мы и не мечтали
Пиджак сработался до дыр.
Совет директоров в печали
Решил теперь вручить мундир.
Нужна, похоже, диктатура,
Ведь без нее нельзя никак.
Сменили всю номенклатуру,
Чтоб к юбилею выдать фрак
Победный, с золотою нитью,
Чтоб чемпионом стал "Спартак".
К столетию может и не выйти -
Тогда вернут назад пиджак", - сказал Назаров.
Напомним, сегодня стало известно, что Наиль Измайлов покинет пост вице-президента клуба, а Сергей Родионов - спортивного директора.
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