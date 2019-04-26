"Об этом мы и не мечтали, пиджак сработался до дыр" - новое стихотворение от Дмитрия Назарова

Известный актер и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил новое стихотворение кадровым перестановкам в руководстве красно-белых."Об этом мы и не мечталиПиджак сработался до дыр.Совет директоров в печалиРешил теперь вручить мундир.Нужна, похоже, диктатура,Ведь без нее нельзя никак.Сменили всю номенклатуру,Чтоб к юбилею выдать фракПобедный, с золотою нитью,Чтоб чемпионом стал "Спартак".К столетию может и не выйти -Тогда вернут назад пиджак", - сказал Назаров.Напомним, сегодня стало известно, что Наиль Измайлов покинет пост вице-президента клуба, а Сергей Родионов - спортивного директора.