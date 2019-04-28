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Зенит
Локомотив
ЦСКА
Краснодар
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 26 20
16 Енисей 25 16
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Магомед Адиев сказал, что был против акции игроков в его поддержку

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после ничьей с "Ростовом" в матче 26-го тура чемпионата России (1:1) сказал, что был против акции футболистов в его поддержку.

"Я, если честно, сильно хотел, чтобы эта акция не состоялась. Когда краем уха услышал, что она должна пройти еще перед "Ахматом", то я строго-настрого запретил ее. Потом, в день матча с ЦСКА, я узнал об этой акции и вновь запретил. Попросил, чтобы ее не было. А то, что приятно или нет, то, отбросив все эмоции, наверно приятно то, что мои ребята меня ценят, но я такой человек, – хочу, чтобы оценка моих действий выражалась не в красивых словах.

Я уже в таком возрасте, когда меня радуют действия футболистов, это для меня высшее наслаждение. Сегодня игроки перед матчем даже футболки в раздевалке не надевали, потому что знали, что я буду недоволен. Надели только в подтрибунном помещении. Спасибо ребятам. Я оценил их жест. И благодарю болельщиков, которые вывесили баннер", – цитирует Адиева официальный сайт "Анжи" .
Теги: Адиев Анжи Ростов
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