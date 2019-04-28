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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Костюков: помешали индивидуальные ошибки игроков

Нападающий "Енисея" Михаил Костюков после поражения от "Локомотива" (1:2) поделился впечатлениями от забитого гола и подвёл итоги встречи:

- Мой гол? Всегда приятно забивать. Это первый мяч после долгой паузы, я восстанавливался после травмы, так что для меня это были особые эмоции. Был ничейный счёт, но, к сожалению, не удалось удержать его.

Что помешало? Какие-то индивидуальные ошибки игроков в обороне. Да и в "Локо" играют хорошие игроки, которые могут доставить много неприятностей.

Пока есть теоретические шансы, надо выходить и играть на победу, добывать очки. Мы это и стараемся делать, но не всегда получается: обыграли "Оренбург", настраивались на победу с "Локо", но не получилось.

Ничейная игра? У "Локо" было побольше моментов, они владели преимуществом, но где-то везло, где-то вратарь выручал. По игре они создали больше моментов, но мы могли сыграть вничью, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
Теги: Костюков Енисей Локомотив
Сегодня, 16:40
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