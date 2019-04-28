Россия РПЛ 2018/19
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Костюков: помешали индивидуальные ошибки игроков
Нападающий "Енисея" Михаил Костюков после поражения от "Локомотива" (1:2) поделился впечатлениями от забитого гола и подвёл итоги встречи:
- Мой гол? Всегда приятно забивать. Это первый мяч после долгой паузы, я восстанавливался после травмы, так что для меня это были особые эмоции. Был ничейный счёт, но, к сожалению, не удалось удержать его.
Что помешало? Какие-то индивидуальные ошибки игроков в обороне. Да и в "Локо" играют хорошие игроки, которые могут доставить много неприятностей.
Пока есть теоретические шансы, надо выходить и играть на победу, добывать очки. Мы это и стараемся делать, но не всегда получается: обыграли "Оренбург", настраивались на победу с "Локо", но не получилось.
Ничейная игра? У "Локо" было побольше моментов, они владели преимуществом, но где-то везло, где-то вратарь выручал. По игре они создали больше моментов, но мы могли сыграть вничью, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
- Мой гол? Всегда приятно забивать. Это первый мяч после долгой паузы, я восстанавливался после травмы, так что для меня это были особые эмоции. Был ничейный счёт, но, к сожалению, не удалось удержать его.
Что помешало? Какие-то индивидуальные ошибки игроков в обороне. Да и в "Локо" играют хорошие игроки, которые могут доставить много неприятностей.
Пока есть теоретические шансы, надо выходить и играть на победу, добывать очки. Мы это и стараемся делать, но не всегда получается: обыграли "Оренбург", настраивались на победу с "Локо", но не получилось.
Ничейная игра? У "Локо" было побольше моментов, они владели преимуществом, но где-то везло, где-то вратарь выручал. По игре они создали больше моментов, но мы могли сыграть вничью, - передает слова игрока корреспондент Rusfootball.info Алексей Волошинов.
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