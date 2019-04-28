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Рубин
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Ростов 26 36
8 Ахмат 26 35
9 Оренбург 25 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Зенит" гарантировал себе медали РПЛ-2018/19 и участие в Лиге чемпионов

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России. Команда гарантировала себе медали чемпионата и участие в Лиге чемпионов.

У "Зенита" после победы над "Крыльями" стало 57 очков после 26 туров, его еще может обогнать "Локомотив" (49 после 26), но соперники по сегодняшней игре ЦСКА (44 после 25) и "Краснодар" (43 после 25) вдвоем питерцев уже не обойдут.

Это значит, что команда Сергея Семака финиширует не ниже третьего места и как минимум стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Зенит
Сегодня, 18:35
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8
(4)
#8  nofrills  Москва (Сегодня, 19:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: nofrills
ждем-с вальядолидов и мальорок

всем ответившим спасибо, но это карма зенита, ну как ее изменить.
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#7  KolpinoOnTour  Saint-Petersburg (Сегодня, 19:08)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
ждем-с вальядолидов и мальорок


Ждёшь также как мы ждём динамо в ФНЛ? relaxed


--------------------
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Регистрация: 1.03.2015 [жалоба]
#6  Манекен Заболотного  Питер (Сегодня, 19:04)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Респаун,
там в Краснодаре сегодня праздник будет stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 28.04.2019 [жалоба]
#5  pasha  Ленинград (Сегодня, 19:04)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
ждем-с вальядолидов и мальорок

И это правильно... К вам-то и такие вряд ли пожалуют..Так хоть на игру других российских команд посмотрите..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:02)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: nofrills
ждем-с вальядолидов и мальорок

В ФНЛ вы их не встретите
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  Респаун   (Сегодня, 18:59)
  • -11
  •  (11)

У молодёжки ЦСКА уже 64 очка, но местные клоуны-новостники скромно молчат об этом. Ближе всех к нам спартак, но у него 50 очков...
Регистрация: 22.04.2019 [жалоба]
#2  nofrills  Москва (Сегодня, 18:58)
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Динамо» М
ждем-с вальядолидов и мальорок
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  pasha  Ленинград (Сегодня, 18:54)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну третье место меня уже не устраивает..


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
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