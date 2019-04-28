Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:49
Кичин: футбол нас наказал (1)
Кичин: футбол нас наказал (1)
13:24
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Зенит" гарантировал себе медали РПЛ-2018/19 и участие в Лиге чемпионов
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" (4:2) в матче 26-го тура чемпионата России. Команда гарантировала себе медали чемпионата и участие в Лиге чемпионов.
У "Зенита" после победы над "Крыльями" стало 57 очков после 26 туров, его еще может обогнать "Локомотив" (49 после 26), но соперники по сегодняшней игре ЦСКА (44 после 25) и "Краснодар" (43 после 25) вдвоем питерцев уже не обойдут.
Это значит, что команда Сергея Семака финиширует не ниже третьего места и как минимум стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов.
"Спорт-Экспресс"
У "Зенита" после победы над "Крыльями" стало 57 очков после 26 туров, его еще может обогнать "Локомотив" (49 после 26), но соперники по сегодняшней игре ЦСКА (44 после 25) и "Краснодар" (43 после 25) вдвоем питерцев уже не обойдут.
Это значит, что команда Сергея Семака финиширует не ниже третьего места и как минимум стартует в отборочном турнире Лиги чемпионов.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.