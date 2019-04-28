"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов

В центральном матче 26 тура РПЛ «Краснодар» отступил от своего привычного стиля и сумел в важнейший момент одержать победу над ЦСКА. Rusfootball.info разбирает тактические детали противостояния и анализирует перспективы команд в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Фото: fckrasnodar.ru