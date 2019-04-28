Россия РПЛ 2018/19
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"Краснодар" сыграл от обороны и обыграл ЦСКА. Разбор важнейшей победы "быков" в борьбе за Лигу чемпионов
В центральном матче 26 тура РПЛ «Краснодар» отступил от своего привычного стиля и сумел в важнейший момент одержать победу над ЦСКА. Rusfootball.info разбирает тактические детали противостояния и анализирует перспективы команд в борьбе за место в Лиге чемпионов.
Фото: fckrasnodar.ru
Как извлечь максимум из потери Газинского?
На самом деле, заменить Газинского сегодня было очень трудно. Во-первых, Каборе (как казалось перед матчем) весной находится не в лучшей форме. Юрий же наоборот играет стабильно хорошо. Во-вторых, есть проблема лимита. На матч с ЦСКА «быки» вышли впритык по лимиту: на поле было задействовано 6 легионеров.
С учетом классной позиционной игры в атаке в исполнении «армейцев» было логично ждать, что команды покажут яркий открытый футбол. Но в важнейшей игре весны Мурат Мусаев принял очень мудрые и эффективные решения. Во-первых, это касается ролей Перрейры и Каборе. Оба центральных полузащитника сегодня играли очень глубоко, периодически выстраиваясь в линию при обороне.
Насыщение опорной зоны лишним игроком помогло и при начале атак: в стартовом отрезке игры Влашич, Сигурдссон и Чалов строго действовали по Каборе:
Но уже к 5 минуте план тренерского штаба «быков» начал давать плоды. Обратите внимание: Перрейра опустился на одну линию к Каборе, тем самым предоставляя защитникам лишний вариант начала атаки. Мяч пришел к освобожденному от опеки Каборе – француз мгновенно начал острую атаку точной диагональю в ногу Петрову:
Здесь же отмечаем грамотное расположение Каборе – он начинает атаку с правой полуфланговой зоны. Первое: такая позиция позволяет растянуть прессинг «армейцев». Второе: с такой позиции при потере гораздо проще страховать выдвинувшегося вперед Петрова.
Тот же принцип использовал и Маурисио Перрейра, только на левой стороне. Открываясь в левом фланге/полуфланге, одновременно получал свободу для начала атаки и страховал зону Стоцкого:
Еще важнее стала роль третьего центрального полузащитника ЦСКА – Даниила Уткина.
Уткин был одним из лучших. И не только из-за гола
Начнем все-таки с забитого мяча. Грех не отметить, что первый гол сильно ударил по планам гостей. Все-таки победа была куда нужнее «Краснодару», и быстрый гол стал отличным поводом сыграть на удержание. Помимо ошибки Акинфеева следует отметить и растерянность Ахметова. Именно Ильзат упустил врывание Уткина из глубины. Передача Вандерсона изначально должна была идти на молодого полузащитника, ведь Уткин на протяжении нескольких секунд был абсолютно один и активно поднимал руку:
Главный же фактор успеха «Краснодара» (особенно в первом тайме) – противостояние Уткина и Ахметова. Отчасти оно напомнило персональную опеку, потому что Даниил вообще не отходил от Ильзата. Уткин строго играл по Ахметову и в центре поля:
И в правой части центральной зоны, куда Ахметов стал смещаться в конце первого тайма:
Такая опека дала результат. У ЦСКА вообще не ладилось с началом атаки в первом тайме. Практически все первые передачи выполнялись центральными защитниками в виде длинных переводов в борьбу. Начать атаку через Ахметова не получалось никак: за весь первый тайм Ильзат собрал 35 касаний мяча (меньше в составе гостей было только у Фернандеса и Чалова) и выполнил 28 передач. Для сравнения: во втором тайме у полузащитника 54 касания и 48 передач.
Сафонов плохо играет ногами, но отлично начинает атаки руками
Если в игре с «Зенитом» молодого голкипера хвалили за сумасшедшие сейвы на линии (хотя гол Ракицкого на его совести – первый тренер Матвея подтвердит), то в сегодняшнем матче Сафонов проявил себя хорошо и в другом компоненте. Именно с его действия начался второй гол «Краснодара»: молодой голкипер не стал брать паузу и быстро и на удивление далеко ввел мяч точно в ногу Вандерсону:
После второго мяча хозяева окончательно перестроились. Мурат Мусаев тут же снял отлично выполнившего свою задачу Уткина и выпустил шустрого Шапи-Сулейманова. Прием сработал хорошо: за второй тайм Сафонов неоднократно так же успешно и далеко вводил мяч рукой в ход Шапи, который раз за разом убегал в контрвыпады и должен был доводить дело до разгрома.
Немного о действиях ЦСКА
Регулярные провалы в опорной зоне и необходимость организовывать навал вынудили Виктора Гончаренко делать обратную замену и менять Щенникова на фактурного Бийола. Изначальный выход на позиции левого защитника более оборонительного Набабкина выглядел именно как перестраховка, но быстрый гол поменял направление игры.
Также сложилось ощущение, что «армейцы» были совершенно не готовы к глубокому расположению Перрейры. Все же «Краснодар» чаще играет с мячом и с одним низко посаженным опорным полузащитником. Постоянное присутствие лишнего игрока в центральной зоне пагубно повлияло на прессинг атакующей тройки «армейцев».
В конечном итоге сегодня ЦСКА сбился в вертикальную игру, которая совсем нехарактерна для команды в этом сезоне. В таком футболе совсем потерялся Федор Чалов: всего 43 касания мяча (худший показатель среди полевых игроков стартового состава, кроме замененного в перерыве Дивеева), 1 выигранное единоборство и 0 ударов по воротам.
Вывод:
Мурат Мусаев – большой молодец. Это главный вывод по итогам сегодняшнего матча. В отличие от Олега Кононова и Игоря Шалимова, Мусаев действительно гибкий тренер. В важнейшем матче сезона «Краснодар» при тотальных кадровых проблемах сыграл очень грамотно и дисциплинированно против мощной атаки ЦСКА, добыв важнейшие три очка и выйдя на третье место.
ЦСКА же оказался совершенно не готов к оборонительному характеру игры хозяев. С учетом удаления Николы Влашича и травмы Игоря Дивеева «армейцам» придется очень трудно в дерби с «Динамо». А взять очки в Санкт-Петербурге будет еще труднее.
Таким образом, «Краснодар» впервые в своей непродолжительной истории сумел выиграть оба матча в сезоне у ЦСКА. Будет символично, если именно в этом сезоне «Краснодар» впервые выйдет в Лигу Чемпионов.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
* В статье используются данные портала whoscored.com
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