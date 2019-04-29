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Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином"
Защитник "Рубина" продолжает пополнять свой бомбардирский счет. На этот раз гол Сорокина позволил "казанцам" увезти ничью с "Открытие Арены" и стал очередным поводом для грусти болельщиков "Спартака". Rusfootball.info оценивает действия голеадора, защитников "красно-белых" и всех остальных участников завершающего матча 26-го тура Премьер-Лиги.
Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"
"Спартак"
Максименко - 4.0. В первом тайме "Рубин" ни разу не попал в створ, оставив все свои задачки для Максименко на второй тайм. Вратарь "Спартака" хорошо справился с тремя из них, сделав по-настоящему классные и важные сейвы. Единственным эпизодом, где он не выручил свою команду, стал голевой. Но, если быть честным, шансов у Максименко там было немного.
Айртон - 2.0, Джикия - 4.0, Боккетти - 3.5, Зобнин - 3.5, Ещенко - 2.0. Задумка с использованием Зобнина в роли правого защитника работала в первом тайме. Роман не имел проблем в обороне и по возможности качественно подключался к атакам. Один из его походов вперед, собственно, и привел к голу "Спартака". После перерыва Зобнин был передвинут в опорную зону. Там он стал менее заметным, хотя в самом конце матча он допустил такую грубую ошибку, что мог оказаться в самом центре внимания.
Айртон и Ещенко сыграли откровенно слабо. Бразилец дарил мячи сопернику, упускал игроков "Рубина". Именно он не смог помешать Цаллагову сделать подачу, после которой "казанцы" сравняли счет. Ещенко на пару с Ломовицким, а затем и с Мелкадзе позволял Калинину и Степанову проходить по своему флангу и делать навесы и прострелы. Помимо этого, гол гостей стал возможным после того, как Ещенко и Мелкадзе оставили в полном одиночестве Сорокина.
К Джикии и Боккетти претензий значительно меньше. Их больше хочется похвалить. Георгия за большое количество выигранных единоборств (8) и за большое количество выносов мяча (6), а Сальваторе, например, за прерванный опаснейший прострел Башкирова на 76-й минуте.
Фернандо - 4.5, Гулиев - 3.5, Глушаков - 2.5, Умяров - б/о. Фернандо уже по традиции действовал на вершине треугольника в центре поля. Он сегодня был на высоте по многим игровым показателям. Бразилец нанес 6 ударов (больше всех), один из которых стал голевым, сделал 5 обостряющих передач (больше всех) и отмечался даже в перехватах, коих за игру у него набралось 3 (больше всех в "Спартаке").
Гулиев действовал в атаке менее активно, но зато при оборонительных действиях был хорош. На его счету, в частности, 8 отборов (с отрывом лучший показатель в сегодняшнем матче). Глушаков из игроков центральной зоны был наименее впечатляющим. Сложно сказать, было ли так задумано, что Кононов его заменит в перерыве, или это реакция тренера на игру своего капитана. Но в любом случае Денис провел слабые 45 минут.
Ханни - 3.5, Ломовицкий - 3.5, Зе Луиш - 3.0, Мелкадзе - 2.0. Крайние атакующие полузащитники "Спартака" выдали неплохое выступление. Ломовицкий отметился двумя глобальными периодами активности, в которые уложились несколько интересных передач, перспективный перехват на чужой половине поля и удар в штангу. Ханни был хорош в первый час игры. Он бил головой под перекладину, выводил классной передачей на удар Зе Луиша, добротно действовал в подыгрыше.
Центральный нападающий "красно-белых" был хуже своих партнеров по атаке. За весь матч он нанес лишь один удар, да и тот был с острого угла и мимо ворот. За верховые мячи Зе Луиш цеплялся не очень здорово и запомнился больше тем, как выражал свое недовольство случившимся эпизодом или решением судьи. Мелкадзе в очередной раз не очень удачно вышел на замену. Он должен был освежить игру в атаке и помочь своей команде удержать победу, но вместо этого он, как мы уже говорили, на пару с Ещенко стал виновником пропущенного гола, забыв уделить должное внимание главному бомбардиру "Рубина".
"Рубин"
Коновалов Иван - 4.0. Если говорить исключительно об ощущениях, то кажется, что Коновалов сделал больше сейвов, чем Максименко. Но на самом деле спасений у вратарей сегодня поровну. Как и пропущенных голов. Что логично, и оценки у них в таком случае тоже одинаковые.
Цаллагов - 4.5, Уремович - 4.0, Камболов - 3.5, Сорокин - 4.0, Калинин - 2.0, Степанов - 3.5. Давайте сразу оговоримся, за что снижен балл автору голу, принесшего "Рубину" ничью. Свое влияние оказали и статистика, и игровые моменты. Из первого можно выделить, например, тот факт, что Егор допускал очень много неточных передач - 18 из 58 это слабый показатель для центрального защитника. Из второго первым делом вспоминается гол Фернандо, когда именно Сорокин с Камболовым не смогли ни заблокировать удар бразильца, ни хотя бы помешать ему нанести столь точный выстрел. Руслану, кстати, в том числе за этот эпизод также снижена оценка. Уремович допустил меньше просчетов, и к нему глобальных вопросов, пожалуй, нет.
Калинин действовал сегодня не очень уверенно. При игре в обороне он несколько раз не мог толком вынести мяч и фактически дарил его "Спартаку". В атаке он делал преимущественно безадресные и очень неточные навесы и забросы в штрафную, которые могли привести к голу только при достаточно невероятном стечении обстоятельств. Вышедший вместо Калинина на замену Степанов показал, как нужно играть, чтобы получить удовлетворительную оценку. Хотя вообще пример стоит брать с Цаллагова, который сегодня и впереди помогал (в частности, с голевой подачей), и сзади был надежен, совершая перехваты, выносы, отборы (4 - лучший результат в команде). Молодец, Ибрагим!
Коновалов Игорь - 2.5, Башкиров - 2.5, Подберезкин - 2.5, Пантелеев - б/о. Центральная зона у "Рубина" в сегодняшней встрече сильно провисала. Все три игрока сыграли слабо. Подберезкин часто терял мячи и привозил моменты. Коновалов проигрывал борьбу (в числе прочего, в эпизоде с голом Фернандо) и делал неточные передачи на своей половине поля. Башкиров активнее других действовал в атаке, но его ударам не хватало точности - все они были мимо створа. Впрочем, как и его передачам в самые ключевые и ответственные моменты встречи.
Байрамян - 2.0, Полоз - 3.0, Сагитов - б/о. Оценить игру Байрамяна не сильно сложно. Один удар мимо ворот, одна передача под удар партнеру - вот, пожалуй, практически полный набор запоминающихся действий в его исполнении. А вот с Полозом будет посложнее. С одной стороны, он не забил и упустил несколько выгодных моментов. С другой стороны, именно он создавал остроту и именно после его ударов Максименко совершал сейвы. Пожалуй, средний между единицей и пятеркой балл в данном случае будет вполне справедлив.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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