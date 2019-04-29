Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином"

Защитник "Рубина" продолжает пополнять свой бомбардирский счет. На этот раз гол Сорокина позволил "казанцам" увезти ничью с "Открытие Арены" и стал очередным поводом для грусти болельщиков "Спартака". Rusfootball.info оценивает действия голеадора, защитников "красно-белых" и всех остальных участников завершающего матча 26-го тура Премьер-Лиги. Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

"Спартак"

"Рубин"

. В первом тайме "Рубин" ни разу не попал в створ, оставив все свои задачки для Максименко на второй тайм. Вратарь "Спартака" хорошо справился с тремя из них, сделав по-настоящему классные и важные сейвы. Единственным эпизодом, где он не выручил свою команду, стал голевой. Но, если быть честным, шансов у Максименко там было немного.. Задумка с использованием Зобнина в роли правого защитника работала в первом тайме. Роман не имел проблем в обороне и по возможности качественно подключался к атакам. Один из его походов вперед, собственно, и привел к голу "Спартака". После перерыва Зобнин был передвинут в опорную зону. Там он стал менее заметным, хотя в самом конце матча он допустил такую грубую ошибку, что мог оказаться в самом центре внимания.Айртон и Ещенко сыграли откровенно слабо. Бразилец дарил мячи сопернику, упускал игроков "Рубина". Именно он не смог помешать Цаллагову сделать подачу, после которой "казанцы" сравняли счет. Ещенко на пару с Ломовицким, а затем и с Мелкадзе позволял Калинину и Степанову проходить по своему флангу и делать навесы и прострелы. Помимо этого, гол гостей стал возможным после того, как Ещенко и Мелкадзе оставили в полном одиночестве Сорокина.К Джикии и Боккетти претензий значительно меньше. Их больше хочется похвалить. Георгия за большое количество выигранных единоборств (8) и за большое количество выносов мяча (6), а Сальваторе, например, за прерванный опаснейший прострел Башкирова на 76-й минуте.. Фернандо уже по традиции действовал на вершине треугольника в центре поля. Он сегодня был на высоте по многим игровым показателям. Бразилец нанес 6 ударов (больше всех), один из которых стал голевым, сделал 5 обостряющих передач (больше всех) и отмечался даже в перехватах, коих за игру у него набралось 3 (больше всех в "Спартаке").Гулиев действовал в атаке менее активно, но зато при оборонительных действиях был хорош. На его счету, в частности, 8 отборов (с отрывом лучший показатель в сегодняшнем матче). Глушаков из игроков центральной зоны был наименее впечатляющим. Сложно сказать, было ли так задумано, что Кононов его заменит в перерыве, или это реакция тренера на игру своего капитана. Но в любом случае Денис провел слабые 45 минут.. Крайние атакующие полузащитники "Спартака" выдали неплохое выступление. Ломовицкий отметился двумя глобальными периодами активности, в которые уложились несколько интересных передач, перспективный перехват на чужой половине поля и удар в штангу. Ханни был хорош в первый час игры. Он бил головой под перекладину, выводил классной передачей на удар Зе Луиша, добротно действовал в подыгрыше.Центральный нападающий "красно-белых" был хуже своих партнеров по атаке. За весь матч он нанес лишь один удар, да и тот был с острого угла и мимо ворот. За верховые мячи Зе Луиш цеплялся не очень здорово и запомнился больше тем, как выражал свое недовольство случившимся эпизодом или решением судьи. Мелкадзе в очередной раз не очень удачно вышел на замену. Он должен был освежить игру в атаке и помочь своей команде удержать победу, но вместо этого он, как мы уже говорили, на пару с Ещенко стал виновником пропущенного гола, забыв уделить должное внимание главному бомбардиру "Рубина".. Если говорить исключительно об ощущениях, то кажется, что Коновалов сделал больше сейвов, чем Максименко. Но на самом деле спасений у вратарей сегодня поровну. Как и пропущенных голов. Что логично, и оценки у них в таком случае тоже одинаковые.. Давайте сразу оговоримся, за что снижен балл автору голу, принесшего "Рубину" ничью. Свое влияние оказали и статистика, и игровые моменты. Из первого можно выделить, например, тот факт, что Егор допускал очень много неточных передач - 18 из 58 это слабый показатель для центрального защитника. Из второго первым делом вспоминается гол Фернандо, когда именно Сорокин с Камболовым не смогли ни заблокировать удар бразильца, ни хотя бы помешать ему нанести столь точный выстрел. Руслану, кстати, в том числе за этот эпизод также снижена оценка. Уремович допустил меньше просчетов, и к нему глобальных вопросов, пожалуй, нет.Калинин действовал сегодня не очень уверенно. При игре в обороне он несколько раз не мог толком вынести мяч и фактически дарил его "Спартаку". В атаке он делал преимущественно безадресные и очень неточные навесы и забросы в штрафную, которые могли привести к голу только при достаточно невероятном стечении обстоятельств. Вышедший вместо Калинина на замену Степанов показал, как нужно играть, чтобы получить удовлетворительную оценку. Хотя вообще пример стоит брать с Цаллагова, который сегодня и впереди помогал (в частности, с голевой подачей), и сзади был надежен, совершая перехваты, выносы, отборы (4 - лучший результат в команде). Молодец, Ибрагим!. Центральная зона у "Рубина" в сегодняшней встрече сильно провисала. Все три игрока сыграли слабо. Подберезкин часто терял мячи и привозил моменты. Коновалов проигрывал борьбу (в числе прочего, в эпизоде с голом Фернандо) и делал неточные передачи на своей половине поля. Башкиров активнее других действовал в атаке, но его ударам не хватало точности - все они были мимо створа. Впрочем, как и его передачам в самые ключевые и ответственные моменты встречи.. Оценить игру Байрамяна не сильно сложно. Один удар мимо ворот, одна передача под удар партнеру - вот, пожалуй, практически полный набор запоминающихся действий в его исполнении. А вот с Полозом будет посложнее. С одной стороны, он не забил и упустил несколько выгодных моментов. С другой стороны, именно он создавал остроту и именно после его ударов Максименко совершал сейвы. Пожалуй, средний между единицей и пятеркой балл в данном случае будет вполне справедлив.