Московский клуб принял решение не предлагать 32-летнему футболисту новое соглашение, сообщает телеграм-канал "МЯЧ RU". По информации источника, руководство железнодорожников уже поставило Рамиреса и его представителя в известность о своих планах. Действующий контракт защитника истекает в июне следующего года.
Рамирес присоединился к "Локомотиву" летом 2025 года на правах свободного агента. За московскую команду он провёл 15 встреч, однако в нынешнем чемпионате ни разу не выходил на поле.
"Локомотив" принял решение по Рамиресу - источник
Эквадорский защитник Кристиан Рамирес, вероятно, покинет "Локомотив" летом 2027 года.
Фото: ФК "Локомотив"