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"Локомотив" принял решение по Рамиресу - источник

Эквадорский защитник Кристиан Рамирес, вероятно, покинет "Локомотив" летом 2027 года.
Фото: ФК "Локомотив"
Московский клуб принял решение не предлагать 32-летнему футболисту новое соглашение, сообщает телеграм-канал "МЯЧ RU". По информации источника, руководство железнодорожников уже поставило Рамиреса и его представителя в известность о своих планах. Действующий контракт защитника истекает в июне следующего года.

Рамирес присоединился к "Локомотиву" летом 2025 года на правах свободного агента. За московскую команду он провёл 15 встреч, однако в нынешнем чемпионате ни разу не выходил на поле.

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