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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол

Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рубина" (1:1) в 26-м туре Премьер-Лиги.

- О матче:

"Спартак" наиграл на эту ничью, бардак продолжается. В игре не увидел ничего такого, чтобы можно было сказать, что футболисты сделали какие-то выводы. Я сидел с таким чувством, что команда пропустит, и так в итоге и получилось. У многих было видно желание, но ничего не получалось, огромные разрывы между линиями... ничья справедливый результат. Могу отметить только Фернандо, и дело не в том что он забил, бразилец просто сегодня был лучшим.

Надоело из раза в раз повторять одно и то же. В клубе необходимо делать полную перестройку. "Спартак" так играет, поскольку нет команды, коллективной игры нет, а у многих нет элементарного желания играть в футбол. Это касается как ветеранов команды, так и молодых игроков. За этот клуб нужно биться на поле, но мяч пропустили вообще без борьбы. Где были защитники, что творится с командой - непонятно.

Совсем недавно команда показывала симпатичный футбол, хотя её и критиковали. Сейчас в помине этого нет, и как мне кажется, нужно собирать новую команду. Вышел Глушаков сегодня, и у меня складывалось ощущение, будто он на расстрел идёт: настроения у него нет, не улыбается... футбол же праздником должен быть в том числе и для игроков!

В команде творится что-то непонятное, царит нервозная обстановка, поэтому и такая игра. И в такой атмосфере ни одна команда не будет показывать хороший футбол. Пускай руководство думает что делать. А футболистам я хочу сказать следующее: потерпите оставшиеся 4 игры, а дальше решайте. Либо пересматривайте своё видение футбола, либо уходите. За "Спартак" нужно играть совсем по-другому.

- О шансах "Спартака" на попадание в Лигу Европы:

Этот сезон складывается таким образом, что все теряют очки. И если даже "Спартак" продолжит это делать, нет никакой уверенности в том, что не будут спотыкаться "Арсенал", "Оренбург", "Ростов"... тут всё на тоненького. Поэтому всё зависит от ребят. Может, Федун пообещает какие-нибудь большие премиальные, бонусы, лишь бы в оставшихся матчах команда отстояла место в Лиге Европы. Но с такой игрой... сейчас команда полетит в Екатеринбург, и что она там будет ловить? Потому что у "Спартака" нет никаких сдвигов в лучшую сторону. И смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол. Так за "Спартак" играть нельзя.
Теги: Рейнгольд Спартак Рубин
Сегодня, 22:54
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#1  Гринч  СПб (Сегодня, 22:56)
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Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол...

Не смотри футбол...смотри хоккей....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
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