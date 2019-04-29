Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол...

Мастер спорта СССР и бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд в интервью дляпрокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Рубина" (1:1) в 26-м туре Премьер-Лиги."Спартак" наиграл на эту ничью, бардак продолжается. В игре не увидел ничего такого, чтобы можно было сказать, что футболисты сделали какие-то выводы. Я сидел с таким чувством, что команда пропустит, и так в итоге и получилось. У многих было видно желание, но ничего не получалось, огромные разрывы между линиями... ничья справедливый результат. Могу отметить только Фернандо, и дело не в том что он забил, бразилец просто сегодня был лучшим.Надоело из раза в раз повторять одно и то же. В клубе необходимо делать полную перестройку. "Спартак" так играет, поскольку нет команды, коллективной игры нет, а у многих нет элементарного желания играть в футбол. Это касается как ветеранов команды, так и молодых игроков. За этот клуб нужно биться на поле, но мяч пропустили вообще без борьбы. Где были защитники, что творится с командой - непонятно.Совсем недавно команда показывала симпатичный футбол, хотя её и критиковали. Сейчас в помине этого нет, и как мне кажется, нужно собирать новую команду. Вышел Глушаков сегодня, и у меня складывалось ощущение, будто он на расстрел идёт: настроения у него нет, не улыбается... футбол же праздником должен быть в том числе и для игроков!В команде творится что-то непонятное, царит нервозная обстановка, поэтому и такая игра. И в такой атмосфере ни одна команда не будет показывать хороший футбол. Пускай руководство думает что делать. А футболистам я хочу сказать следующее: потерпите оставшиеся 4 игры, а дальше решайте. Либо пересматривайте своё видение футбола, либо уходите. За "Спартак" нужно играть совсем по-другому.Этот сезон складывается таким образом, что все теряют очки. И если даже "Спартак" продолжит это делать, нет никакой уверенности в том, что не будут спотыкаться "Арсенал", "Оренбург", "Ростов"... тут всё на тоненького. Поэтому всё зависит от ребят. Может, Федун пообещает какие-нибудь большие премиальные, бонусы, лишь бы в оставшихся матчах команда отстояла место в Лиге Европы. Но с такой игрой... сейчас команда полетит в Екатеринбург, и что она там будет ловить? Потому что у "Спартака" нет никаких сдвигов в лучшую сторону. И смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол. Так за "Спартак" играть нельзя.