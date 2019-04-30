Упустившие Лигу чемпионов. Сборная неудачников 26-го тура

ЦСКА из-за собственных ошибок проиграл «Краснодару» в стратегически важной встрече, которая теперь может оставить «армейцев» без спасительной Лиги Чемпионов. О главных виновниках поражения «красно-синих», а также об аморфном «Спартаке», потерявшем очки с «Рубином» РИА Новости / Александр Вильф

Капитан «армейцев» слабо проводит весенний отрезок. У него было достаточно помарок в последних турах, но против «Краснодара» Акинфеев привёз уж совсем откровенно – постарался быстрее ввести мяч в игру, но отдал его сопернику. В результате «Краснодар» отрыл счёт и диктовал свои условия игры.Чем дальше, тем хуже. Бразилец ужасно сыграл в Туле, но там у него было оправдание - всё-таки защитник действовал не на родном фланге. С «Рубином» Айртон играл слева, но опять ошибался, а в итоге позволил Цаллагову сделать результативную подачу в штрафную.Через Бурлака дважды проходили результативные передачи, которые замыкал Азмун: оба раза центральный защитник Самары не успевал накрыть противника и оставался в эпизодах статистом. А потом Бурлак забил в свои же ворота сам – из-за неловкой срезки «Зенит» увеличил преимущество до крупного.Схлопотал удаление при равной игре в середине второго тайма. Причём эпизод был не самым сложным – если бы Брызгалов чуть расторопнее шёл в подкат, мяч у Сысуева он мог бы отобрать чисто. Оставшийся в меньшинстве «Урал» пропустил ещё два гола и шансов заработать очков на выезде в Уфу больше не имел.Видимо, решился взять пример со своего брата. Когда забивал с его фланга «Оренбург», лениво возвращался на позицию, особо не желая выручать партнёров. Да и вообще, оппонент Комбарова по бровке Терехов в этой игре чувствовал себя крайне вольготно.Болельщики «красно-белых» снова гнобили капитана на домашней игре и уделяли этому чуть ли не больше внимания, чем поддержке своей команды. Но на сей раз причина была. Против «Рубина» Глушаков отыграл один тайм, но запомнился только передачами сомнительного качества. Вроде такойСправедливо, что с такой точностью от центрального полузащитника «Спартак» не смог победить даже обескровленный «Рубин».Могло показаться, что Подберёзкин играет за «Спартак». По крайней мере, полноценную голевую передачу на Ханни он оформил – алжирец каким-то чудом не прострелил Коновалова с убойной позиции. Масса потерь, поспешные и неверные решения под элементарным давлением – Подберёзкин общий перфоманс геройского «Рубина» поддержать не сумел.Самый блеклый игрок москвичей в матче против «Краснодара». За целый сезон исландец так и не решил своей главной проблемы – кошмарной нестабильности. Против того же «Спартака» Сигрудссон решил исход встречи, а с «быками» не смог оказать элементарной поддержки партнёрам.Хорват был самым крутым у ЦСКА в нападении. Практически любая опасность у ворот Сафонова развивалась через него. И поэтому вдвойне обидно, что Никола ничего в итоге не добился, а только психанул и заработал удаление на пару с травмой. Теперь Влашич не поможет своим в непростом дерби с «Динамо» и будет восстанавливаться (по словам его отца) около двух недель.Это уже вечная шутка. Если Мелкадзе получает игровое время в «Спартаке», почти наверняка его будут ругать журналисты и болельщики. Во многом в таком критическом внимании виноват и сам футболист, который требует повышения зарплаты, хотя своей игрой доказывает, что заслуживает ссылки в дубль.Против «Рубина» полузащитник снова был старателен, но не очень толков. К тому же Мелкадзе не стал держать Сорокина, когда «Рубин» забивал ответный. Георгий просто застыл и смотрел футбол.У форварда «Оренбурга» было несколько хороших возможностей для того, чтобы забить, но Деспотович запорол все, что у него было. Команда Федотова имел реальный шанс зацепиться за место в еврокубках на следующий сезон, только вот нападающий спустил в унитаз все свои пять моментов.