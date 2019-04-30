Все матчи 27-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
17:17
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником
Магомед Оздоев: Манчини наигрывал меня в центральной зоне, а на матч поставил левым полузащитником
17:06
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
Сергей Аксенов: есть договоренность сохранения тренерского штаба молодежки ЦСКА на следующий сезон
15:27
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (1)
Магомед Оздоев: я всегда уважительно относился к Орлову. Когда я играл в "Локо", он называл меня лучшим опорником России (1)
09:45
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
Антон Миранчук: если будет предложение из Европы, то я с удовольствием уехал бы. Всё зависит от меня (2)
08:58
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Андре Виллаш-Боаш: большая честь, что Семак после работы со мной достиг успеха с "Зенитом" (3)
Вчера, 23:49
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Тьерри Анри хочет стать тренером "Андерлехта"
Вчера, 23:13
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Владислав Пантелеев: сейчас не так пристально слежу за "Спартаком", но об уходе точно не жалею
Вчера, 23:08
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
"Спартак" сыграл 200-ю ничью в чемпионате России (2)
Вчера, 22:54
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (15)
Валерий Рейнгольд: смотреть на игру "Спартака" мне больно. Это не футбол, а пародия на футбол (15)
Вчера, 22:51
Руслан Камболов: с финансами у "Рубина" все хорошо (видео) (1)
Руслан Камболов: с финансами у "Рубина" все хорошо (видео) (1)
Вчера, 22:45
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Кто все испортил "Спартаку" - голеадор Сорокин или Айртон и замены Кононова? Оценки встречи "красно-белых" с "Рубином" (4)
Все матчи 27-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Все матчи 27-го тура РПЛ, которые пройдут с 3 по 5 мая, начнутся с минуты молчания в память о жертвах Великой Отечественной войны.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Динамо" 5 мая сыграют с "Красной гвоздикой" на форме.
ТАСС
Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Динамо" 5 мая сыграют с "Красной гвоздикой" на форме.
ТАСС
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.