Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа

Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Любимая еда?

- Осьминожки. Люблю осминожков на гриле. Очень вкусно. На базе делают. Классно.

- Любимый фильм?

- "Троя". В первый раз смотрел этот фильм, когда был совсем маленьким. Очень крутой фильм. Советую.

- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?

- Мой дебют. Это тот момент, которого я долго ждал. Наверное, самый памятный момент.

- Любимый предмет в школе?

- Математика. Хотя я учился не очень в старших классах, но математика - один из самых интересных предметов.

- Самый памятный подарок?

- Кулон с иконкой Николая Угодника подарила мне сестра лет пять назад. Очень крутой. памятный.

- Что делает тебя счастливым?

- Моя семья. Слава богу, у меня все хорошо. Моя семья - это самое крутое, что есть.

- Любимое место отдыха?

- Дома самый лучший отдых.

- Что ты больше всего ненавидишь?

- Пауков. Я их боюсь. Они такие мерзкие существа.

- Способность, которой тебе хотелось бы обладать?

- Смешить людей. У меня это не очень получается, но хотел бы всех веселить.

- Самый ценный совет, который ты получил?

- Идти только вперед, никогда не отчаиваться. Все, что не происходит, все к лучшему.

официальный сайт "Спартака"
Теги: Рассказов Спартак
Сегодня, 21:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
#1  студия дускай   (Сегодня, 21:44)
  • 0
  •  (0)

а я всех паучков называю анастасиями) я их не смахиваю а сдуваю чтобы не поранить)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама