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Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Синдзи Окадзаки покидает "Лестер" (1)
Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа
Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на вопросы клубной пресс-службы.
- Любимая еда?
- Осьминожки. Люблю осминожков на гриле. Очень вкусно. На базе делают. Классно.
- Любимый фильм?
- "Троя". В первый раз смотрел этот фильм, когда был совсем маленьким. Очень крутой фильм. Советую.
- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?
- Мой дебют. Это тот момент, которого я долго ждал. Наверное, самый памятный момент.
- Любимый предмет в школе?
- Математика. Хотя я учился не очень в старших классах, но математика - один из самых интересных предметов.
- Самый памятный подарок?
- Кулон с иконкой Николая Угодника подарила мне сестра лет пять назад. Очень крутой. памятный.
- Что делает тебя счастливым?
- Моя семья. Слава богу, у меня все хорошо. Моя семья - это самое крутое, что есть.
- Любимое место отдыха?
- Дома самый лучший отдых.
- Что ты больше всего ненавидишь?
- Пауков. Я их боюсь. Они такие мерзкие существа.
- Способность, которой тебе хотелось бы обладать?
- Смешить людей. У меня это не очень получается, но хотел бы всех веселить.
- Самый ценный совет, который ты получил?
- Идти только вперед, никогда не отчаиваться. Все, что не происходит, все к лучшему.
официальный сайт "Спартака"
- Любимая еда?
- Осьминожки. Люблю осминожков на гриле. Очень вкусно. На базе делают. Классно.
- Любимый фильм?
- "Троя". В первый раз смотрел этот фильм, когда был совсем маленьким. Очень крутой фильм. Советую.
- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?
- Мой дебют. Это тот момент, которого я долго ждал. Наверное, самый памятный момент.
- Любимый предмет в школе?
- Математика. Хотя я учился не очень в старших классах, но математика - один из самых интересных предметов.
- Самый памятный подарок?
- Кулон с иконкой Николая Угодника подарила мне сестра лет пять назад. Очень крутой. памятный.
- Что делает тебя счастливым?
- Моя семья. Слава богу, у меня все хорошо. Моя семья - это самое крутое, что есть.
- Любимое место отдыха?
- Дома самый лучший отдых.
- Что ты больше всего ненавидишь?
- Пауков. Я их боюсь. Они такие мерзкие существа.
- Способность, которой тебе хотелось бы обладать?
- Смешить людей. У меня это не очень получается, но хотел бы всех веселить.
- Самый ценный совет, который ты получил?
- Идти только вперед, никогда не отчаиваться. Все, что не происходит, все к лучшему.
официальный сайт "Спартака"
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