Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа

Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на вопросы клубной пресс-службы.- Осьминожки. Люблю осминожков на гриле. Очень вкусно. На базе делают. Классно.- "Троя". В первый раз смотрел этот фильм, когда был совсем маленьким. Очень крутой фильм. Советую.- Мой дебют. Это тот момент, которого я долго ждал. Наверное, самый памятный момент.- Математика. Хотя я учился не очень в старших классах, но математика - один из самых интересных предметов.- Кулон с иконкой Николая Угодника подарила мне сестра лет пять назад. Очень крутой. памятный.- Моя семья. Слава богу, у меня все хорошо. Моя семья - это самое крутое, что есть.- Дома самый лучший отдых.- Пауков. Я их боюсь. Они такие мерзкие существа.- Смешить людей. У меня это не очень получается, но хотел бы всех веселить.- Идти только вперед, никогда не отчаиваться. Все, что не происходит, все к лучшему.