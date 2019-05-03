Россия РПЛ 2018/19
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Вчера, 23:57
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
"Айнтрахт" и "Челси" сыграли вничью
Вчера, 23:39
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
В УЕФА состоялось заседание по делу Мораеса и сборной Украины (1)
Вчера, 23:26
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Александр Зинченко продлит контракт с "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 23:08
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Юношеская сборная России прибыла в Дублин на чемпионат Европы (2)
Вчера, 23:05
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вирджил ван Дейк: Месси выиграл битву - не войну (1)
Вчера, 22:44
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Тренер "Тоттенхэма": мы должны играть как Месси
Вчера, 22:30
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (3)
Криштиану Роналду: не исключаю, что стану тренером (3)
Вчера, 22:30
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Cамюэль Жиго прошел медосмотр в Риме
Вчера, 22:02
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
Вчера, 21:38
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (9)
Жозе Моуринью: Месси феноменален, но рядом с ним есть Суарес, который делает грязную работу (9)
Вчера, 21:27
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
Футболисты "Фейеноорда" сыграли против 120 детей на поле (1)
"Енисей" - "Анжи": команды огласили стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Енисея" и "Анжи" на матч 27-го тура РПЛ.
"Енисей": Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков, Зотов, Костюков, Огуде, Сарр, Кутьин.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
"Енисей": Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Данченко, Торбинский, Комков, Зотов, Костюков, Огуде, Сарр, Кутьин.
"Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Калошин, Кулик, Гиголаев, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Понсе.
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