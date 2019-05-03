"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч с "Уралом" (фото)

"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.