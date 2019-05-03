Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Оренбург
Ростов
Ахмат
Урал
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 26 57
2 Локомотив 26 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 26 40
6 Арсенал Тула 26 39
7 Оренбург 26 36
8 Ростов 26 36
9 Ахмат 26 35
10 Урал 26 33
11 Рубин 26 32
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 26 20
16 Енисей 26 16
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"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч с "Уралом" (фото)

"Спартак" отправился в Екатеринбург на матч 27-го тура чемпионата России против "Урала".



Матч "Урал" – "Спартак" состоится завтра, 4 мая. Начало – в 14.00 по московскому времени.
Теги: Спартак Урал
Сегодня, 15:31
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#1  ujhsysx  Москва (Сегодня, 16:29)
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Болеет за:
«Барселона»
Что-то не верится, что Спартак выиграет, с Уралом они играют тяжело и всё проигрывают, а тем более сейчас, когда нет игры, нет основного состава, опять идёт постоянная перетусовка, Кононов мечется между игроками, так что останутся без Еврокубков и правильно, лишний раз обрекать себя на позор, нет никакого смысла.
Регистрация: 6.02.2019 [жалоба]
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