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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Новости партнеров

Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео)

Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов подвел итоги встречи 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.



- До 85-й минуты счет был 2:1. Конечно, это потеря.

- Согласитесь, что мало кто верил перед игрой, что "Динамо" может дать бой ЦСКА?

- Мы играли с "Краснодаром" и "Локомотивом", и всем давали бой. Может быть, только "Зениту" по делу проиграли. Мы хотели выиграть. У нас такое положение, что нам нужна была победа. Сложилось так, как сложилось.

- Матч с ЦСКА - лучший для "Динамо" в весенней части чемпионата?

- Абсолютно не согласен. Много было хороших матчей. Странно, что вы не видите. У нас была с "Зенитом" провальная игра, еще, может быть, с "Крыльями", которую мы выиграли. Все остальные игры были на уровне. Нам просто часто не везло.

- Чего не хватает, чтобы удержать победный счет?

- Сейчас разговаривали с ребятами. Был бы пятый тур, может быть и удержали был. Сейчас есть давление в таблице, хотим сохранить результат, стараемся не рисковать. ЦСКА при счете 2:1 нас поддавил. Был бы 5-й или 6-й тур, довели бы до победы. У нас команда не хуже, чем у ЦСКА.

Мы хотим быстрее выйти из этой зоны турбулентности. Надеялись, что победим сегодня. Будем настраиваться на следующие игры по-максимуму.

- Следите за выступлением "Крыльев"?

- Следим абсолютно за всем. Никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (18 мая "Спартак" на выезде сыграет с "Крыльями Советов - прим. Rusfootball.info). Нужно быстрее обезопасить себя от вылета и начать новый сезон.

- После ухода Широкова атмосфера в команде нормализовалась?

- Мы игроки и не думаем об этом. Нужно приносить результат. Не лезем в эти дела.
Теги: Юсупов Динамо ЦСКА Rвидео
Сегодня, 19:14
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(2)
#2  vasiliy   (Сегодня, 19:38)
  • -3
  •  (3)

это правильно -главное лизнуть во время может на лавочку возьмут за долю малую wink
Регистрация: 19.04.2019 [жалоба]
#1  Neighbor   (Сегодня, 19:20)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
С бомжами потусил - вот и стал флюгерастом


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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