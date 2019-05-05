Россия РПЛ 2018/19
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Артур Юсупов: никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (видео)
Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов подвел итоги встречи 27-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2), передает корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
- До 85-й минуты счет был 2:1. Конечно, это потеря.
- Согласитесь, что мало кто верил перед игрой, что "Динамо" может дать бой ЦСКА?
- Мы играли с "Краснодаром" и "Локомотивом", и всем давали бой. Может быть, только "Зениту" по делу проиграли. Мы хотели выиграть. У нас такое положение, что нам нужна была победа. Сложилось так, как сложилось.
- Матч с ЦСКА - лучший для "Динамо" в весенней части чемпионата?
- Абсолютно не согласен. Много было хороших матчей. Странно, что вы не видите. У нас была с "Зенитом" провальная игра, еще, может быть, с "Крыльями", которую мы выиграли. Все остальные игры были на уровне. Нам просто часто не везло.
- Чего не хватает, чтобы удержать победный счет?
- Сейчас разговаривали с ребятами. Был бы пятый тур, может быть и удержали был. Сейчас есть давление в таблице, хотим сохранить результат, стараемся не рисковать. ЦСКА при счете 2:1 нас поддавил. Был бы 5-й или 6-й тур, довели бы до победы. У нас команда не хуже, чем у ЦСКА.
Мы хотим быстрее выйти из этой зоны турбулентности. Надеялись, что победим сегодня. Будем настраиваться на следующие игры по-максимуму.
- Следите за выступлением "Крыльев"?
- Следим абсолютно за всем. Никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (18 мая "Спартак" на выезде сыграет с "Крыльями Советов - прим. Rusfootball.info). Нужно быстрее обезопасить себя от вылета и начать новый сезон.
- После ухода Широкова атмосфера в команде нормализовалась?
- Мы игроки и не думаем об этом. Нужно приносить результат. Не лезем в эти дела.
- До 85-й минуты счет был 2:1. Конечно, это потеря.
- Согласитесь, что мало кто верил перед игрой, что "Динамо" может дать бой ЦСКА?
- Мы играли с "Краснодаром" и "Локомотивом", и всем давали бой. Может быть, только "Зениту" по делу проиграли. Мы хотели выиграть. У нас такое положение, что нам нужна была победа. Сложилось так, как сложилось.
- Матч с ЦСКА - лучший для "Динамо" в весенней части чемпионата?
- Абсолютно не согласен. Много было хороших матчей. Странно, что вы не видите. У нас была с "Зенитом" провальная игра, еще, может быть, с "Крыльями", которую мы выиграли. Все остальные игры были на уровне. Нам просто часто не везло.
- Чего не хватает, чтобы удержать победный счет?
- Сейчас разговаривали с ребятами. Был бы пятый тур, может быть и удержали был. Сейчас есть давление в таблице, хотим сохранить результат, стараемся не рисковать. ЦСКА при счете 2:1 нас поддавил. Был бы 5-й или 6-й тур, довели бы до победы. У нас команда не хуже, чем у ЦСКА.
Мы хотим быстрее выйти из этой зоны турбулентности. Надеялись, что победим сегодня. Будем настраиваться на следующие игры по-максимуму.
- Следите за выступлением "Крыльев"?
- Следим абсолютно за всем. Никогда не болел за "Спартак", но теперь придется болеть за них (18 мая "Спартак" на выезде сыграет с "Крыльями Советов - прим. Rusfootball.info). Нужно быстрее обезопасить себя от вылета и начать новый сезон.
- После ухода Широкова атмосфера в команде нормализовалась?
- Мы игроки и не думаем об этом. Нужно приносить результат. Не лезем в эти дела.
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