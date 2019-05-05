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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Михаил Грушевский: третье место при текущих раскладах будет для ЦСКА чудом

Михаил Грушевский: третье место при текущих раскладах будет для ЦСКА чудом Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (2:2) в 27-м туре Премьер-Лиги.

- Очень сложные чувства по завершению матча, - начал Грушевский. - То ли хочется сдержанно порадоваться вырванной ничье, то ли сетовать на неиспользованные моменты и отсутствие победного результата, то ли печалиться в связи с легко пропущенными мячами. Боюсь, что мы увидели реальную картину, и нужно согласиться со словами классика российского футбола, что "наши ожидания - наши проблемы". Нужно с этим смириться.

Ожидания от ЦСКА по первой части сезона, видимо, оказались, несколько завышенными. Нам, болельщикам, казалось, что мы можем бороться за золотые медали, я сам об этом говорил, но запаса прочности нам категорически не хватает. Мы можем показывать хорошую игру в каких-то отрезках матчей, в отдельных матчах, но стабильно показывать качественную игру мы пока не можем, к сожалению, и это отличало прежний ЦСКА.

Я призываю всех болельщиков ЦСКА, особенно грешащих категоричностью, избежать соблазна кидать камни, камушки и даже какие-то другие мелкие предметы в команду и отдельно взятых футболистов. Было видно, что сегодня "красно-синие" выложились на 100% при всех нелепых ошибках. Сегодня ЦСКА "умирал" в рамках минувшего дерби, все сделали всё что могли, даже Абель Эрнандес, к которому у меня были вопросы, и который, как казалось, мыслями уже не в команде, сегодня вышел полезно на замену.

ЦСКА сражался сегодня как мог, и можно какой-то список претензий выставить, но я этого делать не буду. Нужно пережить болезнь роста. Есть присказки "чудес не бывает" и "давайте верить в чудо". Мне кажется, что болельщикам ЦСКА нужно найти золотую середину. Чудеса бывают, те же 2 матча против мадридского "Реала", например. Но потом, к сожалению, удача от нас категорически отвернулась. Я не припомню по весне хоть одного матча, где на нашей стороне была удача. Если не брать в расчёт первый тайм матча со "Спартаком", конечно. А так, скорее, удача от нас в той или иной форме отворачивалась.

С этим нужно смириться, это данность. Нужно найти слова поддержки для тренеров, игроков и руководства клуба, и идти вперёд, смотреть в следующий сезон с надеждой на то, что заматереют молодые, может, подоспеет свежая кровь. Непопадание в ЛЧ, конечно, для ЦСКА серьёзная проблема, и третье место при текущих раскладах будет тем самым чудом. Но на это чудо надо надеяться.
Теги: Грушевский ЦСКА Динамо
Сегодня, 22:27
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