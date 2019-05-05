Россия РПЛ 2018/19
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Михаил Грушевский: третье место при текущих раскладах будет для ЦСКА чудом
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Динамо" (2:2) в 27-м туре Премьер-Лиги.
- Очень сложные чувства по завершению матча, - начал Грушевский. - То ли хочется сдержанно порадоваться вырванной ничье, то ли сетовать на неиспользованные моменты и отсутствие победного результата, то ли печалиться в связи с легко пропущенными мячами. Боюсь, что мы увидели реальную картину, и нужно согласиться со словами классика российского футбола, что "наши ожидания - наши проблемы". Нужно с этим смириться.
Ожидания от ЦСКА по первой части сезона, видимо, оказались, несколько завышенными. Нам, болельщикам, казалось, что мы можем бороться за золотые медали, я сам об этом говорил, но запаса прочности нам категорически не хватает. Мы можем показывать хорошую игру в каких-то отрезках матчей, в отдельных матчах, но стабильно показывать качественную игру мы пока не можем, к сожалению, и это отличало прежний ЦСКА.
Я призываю всех болельщиков ЦСКА, особенно грешащих категоричностью, избежать соблазна кидать камни, камушки и даже какие-то другие мелкие предметы в команду и отдельно взятых футболистов. Было видно, что сегодня "красно-синие" выложились на 100% при всех нелепых ошибках. Сегодня ЦСКА "умирал" в рамках минувшего дерби, все сделали всё что могли, даже Абель Эрнандес, к которому у меня были вопросы, и который, как казалось, мыслями уже не в команде, сегодня вышел полезно на замену.
ЦСКА сражался сегодня как мог, и можно какой-то список претензий выставить, но я этого делать не буду. Нужно пережить болезнь роста. Есть присказки "чудес не бывает" и "давайте верить в чудо". Мне кажется, что болельщикам ЦСКА нужно найти золотую середину. Чудеса бывают, те же 2 матча против мадридского "Реала", например. Но потом, к сожалению, удача от нас категорически отвернулась. Я не припомню по весне хоть одного матча, где на нашей стороне была удача. Если не брать в расчёт первый тайм матча со "Спартаком", конечно. А так, скорее, удача от нас в той или иной форме отворачивалась.
С этим нужно смириться, это данность. Нужно найти слова поддержки для тренеров, игроков и руководства клуба, и идти вперёд, смотреть в следующий сезон с надеждой на то, что заматереют молодые, может, подоспеет свежая кровь. Непопадание в ЛЧ, конечно, для ЦСКА серьёзная проблема, и третье место при текущих раскладах будет тем самым чудом. Но на это чудо надо надеяться.
- Очень сложные чувства по завершению матча, - начал Грушевский. - То ли хочется сдержанно порадоваться вырванной ничье, то ли сетовать на неиспользованные моменты и отсутствие победного результата, то ли печалиться в связи с легко пропущенными мячами. Боюсь, что мы увидели реальную картину, и нужно согласиться со словами классика российского футбола, что "наши ожидания - наши проблемы". Нужно с этим смириться.
Ожидания от ЦСКА по первой части сезона, видимо, оказались, несколько завышенными. Нам, болельщикам, казалось, что мы можем бороться за золотые медали, я сам об этом говорил, но запаса прочности нам категорически не хватает. Мы можем показывать хорошую игру в каких-то отрезках матчей, в отдельных матчах, но стабильно показывать качественную игру мы пока не можем, к сожалению, и это отличало прежний ЦСКА.
Я призываю всех болельщиков ЦСКА, особенно грешащих категоричностью, избежать соблазна кидать камни, камушки и даже какие-то другие мелкие предметы в команду и отдельно взятых футболистов. Было видно, что сегодня "красно-синие" выложились на 100% при всех нелепых ошибках. Сегодня ЦСКА "умирал" в рамках минувшего дерби, все сделали всё что могли, даже Абель Эрнандес, к которому у меня были вопросы, и который, как казалось, мыслями уже не в команде, сегодня вышел полезно на замену.
ЦСКА сражался сегодня как мог, и можно какой-то список претензий выставить, но я этого делать не буду. Нужно пережить болезнь роста. Есть присказки "чудес не бывает" и "давайте верить в чудо". Мне кажется, что болельщикам ЦСКА нужно найти золотую середину. Чудеса бывают, те же 2 матча против мадридского "Реала", например. Но потом, к сожалению, удача от нас категорически отвернулась. Я не припомню по весне хоть одного матча, где на нашей стороне была удача. Если не брать в расчёт первый тайм матча со "Спартаком", конечно. А так, скорее, удача от нас в той или иной форме отворачивалась.
С этим нужно смириться, это данность. Нужно найти слова поддержки для тренеров, игроков и руководства клуба, и идти вперёд, смотреть в следующий сезон с надеждой на то, что заматереют молодые, может, подоспеет свежая кровь. Непопадание в ЛЧ, конечно, для ЦСКА серьёзная проблема, и третье место при текущих раскладах будет тем самым чудом. Но на это чудо надо надеяться.