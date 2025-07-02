"Ди Мария не перешёл к нам в "Спартак", когда я сам за ним летал. За Лавесси я сам летал, говорил с ним. С "Коло-Коло" Артуро Видаль и Алексис Санчес. Луку Модрича я хотел. Много что было, сейчас уже можно говорить", — сказал Черчесов в "Коммент.Шоу".
Черчесов занимал пост спортивного директора "Спартака" с июня 2006 по 2007 годы, после чего перешел на должность главного тренера красно-белых. На сегодняшний день специалист остается без работы в футболе после отставки в январе из сборной Казахстана.
Черчесов: в свое время хотел пригласить в "Спартак" Модрича и Ди Марию
Бывший спортивный директор "Спартака" Станислав Черчесов вспомнил имена известных футболистов, кого в свое время приглашал в московский клуб.
Фото: ФК "Спартак"