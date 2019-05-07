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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Бранислав Крунич: Семак всегда обладал лидерскими качествами

Экс-полузащитник "Москвы" Бранислав Крунич оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера "Зенита".

"Сергей Семак всегда обладал лидерскими качествами. Он хорошо понимает футбол. Еще в игровые годы было ясно, что Сергей способен стать хорошим тренером. В командах, за которые он выступал, Семак всегда был капитаном. Он умел создавать отличную атмосферу в коллективах как на поле, так и за его пределами. Когда он играл за "Москву", мы неплохо выступали в премьер-лиге. Потом Семак перешел в "Рубин", с которым тут же выиграл чемпионат. Затем он сделал то же самое в "Зените", а еще взял бронзу со сборной России на Евро-2008. У него характер победителя.

Уверен, что у Семака светлое будущее. Если он в таком молодом возрасте уже выиграл РПЛ, это о многом говорит. Думаю, ему пока рано уходить работать в сборную, как и уезжать и пробовать себя в зарубежном чемпионате. Считаю, он способен еще очень многое дать клубному российскому футболу. А уже через несколько лет Семак мог бы поехать покорять один из европейских чемпионатов. Раньше иностранные тренеры приезжали работать в Россию, теперь эта тенденция меняется. Сергей может стать одним из тех, кто откроет потенциал наших специалистов в Европе", - цитируют Крунича "Известия".
Теги: Крунич Семак Зенит
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