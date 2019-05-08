Россия РПЛ 2018/19
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19:13
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (1)
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (1)
18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили
18:08
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (16)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (16)
17:14
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение о решении суда по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев - к 1 году и 5 месяцам.
"Я рассчитывал на более мягкий приговор, у меня было желание, чтобы их сегодня отпустили из зала суда. Мне кажется, ребята уже осознали степень своей вины, по ним было видно, что они уже другие люди. Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
С другой стороны, не произошло и самого страшного - максимального срока, писали даже о семи годах заключения, в случае признания преступления по предварительному сговору. Я не юрист, не могу судить, справедливо это или нет, но чисто по-человечески мне кажется, что судья могла бы сделать подарок семьям и поклонникам Кокорина и Мамаева. Однако, что прошло, то прошло", - цитирует Колоскова Sport24.ru.
"Я рассчитывал на более мягкий приговор, у меня было желание, чтобы их сегодня отпустили из зала суда. Мне кажется, ребята уже осознали степень своей вины, по ним было видно, что они уже другие люди. Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.
С другой стороны, не произошло и самого страшного - максимального срока, писали даже о семи годах заключения, в случае признания преступления по предварительному сговору. Я не юрист, не могу судить, справедливо это или нет, но чисто по-человечески мне кажется, что судья могла бы сделать подарок семьям и поклонникам Кокорина и Мамаева. Однако, что прошло, то прошло", - цитирует Колоскова Sport24.ru.
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