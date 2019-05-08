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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение о решении суда по делу форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Кокорин приговорен судом к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев - к 1 году и 5 месяцам.

"Я рассчитывал на более мягкий приговор, у меня было желание, чтобы их сегодня отпустили из зала суда. Мне кажется, ребята уже осознали степень своей вины, по ним было видно, что они уже другие люди. Было бы более гуманно и справедливо, если бы накануне Дня Победы их освободили из-под стражи, но, к сожалению, этого не произошло.

С другой стороны, не произошло и самого страшного - максимального срока, писали даже о семи годах заключения, в случае признания преступления по предварительному сговору. Я не юрист, не могу судить, справедливо это или нет, но чисто по-человечески мне кажется, что судья могла бы сделать подарок семьям и поклонникам Кокорина и Мамаева. Однако, что прошло, то прошло", - цитирует Колоскова Sport24.ru.
Теги: Колосков Кокорин Мамаев
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