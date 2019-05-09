В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура

Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:44
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза (1)
Александр Шикунов: "Крылья" не потянут Кокорина и Мамаева, даже если их ценник упадет в два раза (1)
20:17
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
19:43
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
18:45
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром" (1)
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром" (1)
18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (7)
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (7)
16:21
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
В Петербурге праздник, но борьба за Лигу Чемпионов продолжается. Превью 28-го тура
ЦСКА едет в гости к хмельному «Зениту», который на прошлых выходных стал чемпионом, а главные соперники «армейцев» в борьбе за второе и третье места попытаются набрать дежурные очки, не оступившись на ровном месте. Кто знает, может, в гонку ещё вернётся «Спартак»?..
Команда Федотова разбазарила все шансы на финише, какие могла. Была реальная возможность навязать конкуренцию «Спартаку», который идёт на пятом месте, побороться за гарантированное место в Лиге Европы, но «Оренбург» умудрился проиграть «Енисею» (это была первая домашняя победа для Красноярска), сыграть вничью с прямыми конкурентами из Тулы, а ещё проиграть растасканному «Рубину».
Теперь мотивации у «Оренбурга» почти никакой. Они свалились даже ниже «Ахмата». Вырваться обратно – почти невозможно. Можно только упасть ещё ниже. Как-то неожиданно между «Оренбургом» и «Уралом» оказалось всего три очка. Так что одна из самых ярких и самобытных команд нашей лиги ещё может вообще вывалиться из десятки.
Положа руку на сердце, «бело-голубые» стыки в этом сезоне заслужили. Одной только проваленной весной. Но самарские «Крылья», проигравшие шесть из восьми последних матчей, упорно не дают утонуть «Динамо», держат его на плечах, погружаясь с головой под воду. Поэтому, скорее всего, и поражение против «Ростова» не будет для Хохлова фатальным.
Дончане ещё могут побороться за шестую строчку (если «Локо» возьмёт Кубок, место станет еврокубковым), но шансы только математические. Остаётся два тура, а разрыв с Тулой – пять очков. Всё-таки главное на этот сезон для «Ростова» остаётся в Кубке.
До начала матча эта пара выглядит как проходная разминка для «Арсенала». Команда Черевченко на бешеном ходу и не знает пощады, а Махачкала наоборот, расклеилась и упустила даже победу над «Енисеем» (правда, там отмочил Гиголаев, схлопотавший удаление в начале второго тайма). Наверняка сыграет роль и разница мотиваций – у «Анжи», наверное, нет реальных шансов спастись, а вот «Арсенал» ещё может нагнать «Спартак». Ведь ещё и не будет Адиева - он дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей.
Впрочем, в этом сезоне, как только заходить речь о еврокубках, средние команды начинают терять очки («Ростов» и «Оренбург») поступали именно так. Так что и эфемерный плюсик за «Анжи» мы всё-таки отыскали.
Казань последние недели приходит в себя: видимо, отрезвили не побеждавший девять туров «Рубин» приближающиеся в таблице стыки. После весны, полной неудач, команда Бердыева сначала вымучила одно очко на выезде против «Спартака», а потом победила (не без удачи) дома «Оренбург».
Но с «Локомотивом» провернуть такой трюк будет куда сложнее. Экс-чемпионы получили по полной в Туле, но там сейчас может оступиться даже блестящий «Ливерпуль», настолько чудотворит Черевченко. А до этого «Локо» десять туров не знал поражений. У «железнодорожников» серьёзная мотивация, их может скинуть со второго места (а это прямая путёвка в групповой этап ЛЧ) «Краснодар» уже по итогам этого тура. Так что у Сёмина больше нет права на ошибку.
Команда легендарного Аленичева, которого не может снять собственное руководство (как писали совсем недавно, всё дело в политическом прошлом), победила «Анжи» и сохранила на один тур математические шансы на выживание, но почему-то есть устойчивое ощущение, что на этих выходных Красноярск распрощается с последними фантазиями на тему элитного российского дивизиона.
Честно говоря, не жаль (может, только славных болельщиков «Енисея»). Потому что клуб, который четверть домашних матчей провёл чёрт знает где, который настолько жалко воюет с собственным тренером, что даже устраивает шпионские игры, премьер-лиге не особо и нужен. Да и сам Аленичев хорош – чего стоят его спичи на пресс-конференциях, после которых пресс-атташе Станислав Меркис обязательно бы поседел, если бы позволяла ему причёска.
«Краснодар» намного сильнее и очень мотивирован. У него ещё есть шансы пробиться в ЛЧ напрямую. У команды, правда, всего 3 победы в 15 весенних матчах, но здесь, кажется так, тренд не сработает.
Самара, конечно, не Екатеринбург и совсем неприличным количеством странных матчей против команды из Грозного не славится. Но был один кошмарный эпизод в карьере Слуцкого, когда проигрывающие «Крылья» играл в квадрат у собственной штрафной.
Может, сохранились подвязки? В таком случае, нужно включаться в переговоры. «Крыльям» стыки не нужны, а сами выбраться из них они не могут: Божович справляется не лучше уволенного осенью Тихонова (а тут ещё и Джано с Самедовым вылетели до конца сезона – вот и усиление!). Тем более, «Ахмат» ни за что не борется. Чеченский клуб традиционно прохлаждается в середине таблицы – им не грозит ни вылет, ни еврокубки.
Правда, можно вспомнить и менее приятную историю для болельщиков из Самары. В 2017-м именно «Ахмат» похоронил «Крылья», уверенно обыграв их в последнем туре на чужой территории. Из-за этого поражения самарцы поехали напрямую в ФНЛ, хотя имели шансы и на 12-е место. Тогда в лёгком шоке был даже Рахимов на пресс-конференции...
Башкирцы ещё примерно месяц назад были бы лакомым противником для кого угодно, но теперь там рулит Евсеев. «Уфа» вышла из долгого погружения, поднялась из зоны прямого вылета и обосновалась в стыках – очевидно, оттуда команда уже не выберется, но это и так победа для Евсеева.
«Спартаку» важно не потерять пятое место, а вообще – можно поцарапаться и за третье. Или хотя бы обойти дерганый ЦСКА. Это будет неплохой ложечкой мёда от Кононова после всевозможных провалов за последние месяцы. Правда, с «Уфой» «красно-белым» просто не бывает – дома в этом сезоне команду тогда ещё Рианчо башкирцы приложили 2:0.
Да и статистика домашних встреч «Спартака» против «Уфы» тоже не очень – одна победа при одной ничьей и двух поражениях.
Петербург будут награждать после игры с «армейцами», так что добиться яростной мотивации Семаку от своих будет трудно. Да ещё и неизвестно, сыграет ли против москвичей Дзюба – а последние туры результат делал именно он.
ЦСКА настроиться гораздо проще, потому что на данный момент они летят мимо Лиги Чемпионов и гарантируют себе летом большие неприятности. Как сообщают журналисты, весенний провал вполне может обернуться потерей для «красно-синих» Марио Фернандеса, а переедет он как раз в тот самый «Зенит». Для Гончаренко эта потеря будет даже страшнее того, если бы вдруг ушёл Акинфеев.
Впрочем, это и дополнительная мотивация для Семака. Дожмешь ЦСКА на финише и оставишь без Лиги Чемпионов – получишь в следующем сезоне Марио. Нет – будешь мучиться со Смольниковым.
Если, конечно, слухи о переезде Марио, это правда.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
«Оренбург» - «Урал»
Пятница, 11:30. Матч Премьер
Пятница, 11:30. Матч Премьер
Команда Федотова разбазарила все шансы на финише, какие могла. Была реальная возможность навязать конкуренцию «Спартаку», который идёт на пятом месте, побороться за гарантированное место в Лиге Европы, но «Оренбург» умудрился проиграть «Енисею» (это была первая домашняя победа для Красноярска), сыграть вничью с прямыми конкурентами из Тулы, а ещё проиграть растасканному «Рубину».
Теперь мотивации у «Оренбурга» почти никакой. Они свалились даже ниже «Ахмата». Вырваться обратно – почти невозможно. Можно только упасть ещё ниже. Как-то неожиданно между «Оренбургом» и «Уралом» оказалось всего три очка. Так что одна из самых ярких и самобытных команд нашей лиги ещё может вообще вывалиться из десятки.
«Динамо» - «Ростов»
Пятница, 14:00. Матч ТВ
Пятница, 14:00. Матч ТВ
Положа руку на сердце, «бело-голубые» стыки в этом сезоне заслужили. Одной только проваленной весной. Но самарские «Крылья», проигравшие шесть из восьми последних матчей, упорно не дают утонуть «Динамо», держат его на плечах, погружаясь с головой под воду. Поэтому, скорее всего, и поражение против «Ростова» не будет для Хохлова фатальным.
Дончане ещё могут побороться за шестую строчку (если «Локо» возьмёт Кубок, место станет еврокубковым), но шансы только математические. Остаётся два тура, а разрыв с Тулой – пять очков. Всё-таки главное на этот сезон для «Ростова» остаётся в Кубке.
«Анжи» - «Арсенал»
Пятница, 16:30. Матч Премьер
Пятница, 16:30. Матч Премьер
До начала матча эта пара выглядит как проходная разминка для «Арсенала». Команда Черевченко на бешеном ходу и не знает пощады, а Махачкала наоборот, расклеилась и упустила даже победу над «Енисеем» (правда, там отмочил Гиголаев, схлопотавший удаление в начале второго тайма). Наверняка сыграет роль и разница мотиваций – у «Анжи», наверное, нет реальных шансов спастись, а вот «Арсенал» ещё может нагнать «Спартак». Ведь ещё и не будет Адиева - он дисквалифицирован на 2 матча за оскорбление судей.
Впрочем, в этом сезоне, как только заходить речь о еврокубках, средние команды начинают терять очки («Ростов» и «Оренбург») поступали именно так. Так что и эфемерный плюсик за «Анжи» мы всё-таки отыскали.
«Локомотив» - «Рубин»
Пятница, 19:00. Матч Премьер
Пятница, 19:00. Матч Премьер
Казань последние недели приходит в себя: видимо, отрезвили не побеждавший девять туров «Рубин» приближающиеся в таблице стыки. После весны, полной неудач, команда Бердыева сначала вымучила одно очко на выезде против «Спартака», а потом победила (не без удачи) дома «Оренбург».
Но с «Локомотивом» провернуть такой трюк будет куда сложнее. Экс-чемпионы получили по полной в Туле, но там сейчас может оступиться даже блестящий «Ливерпуль», настолько чудотворит Черевченко. А до этого «Локо» десять туров не знал поражений. У «железнодорожников» серьёзная мотивация, их может скинуть со второго места (а это прямая путёвка в групповой этап ЛЧ) «Краснодар» уже по итогам этого тура. Так что у Сёмина больше нет права на ошибку.
«Енисей» - «Краснодар»
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Суббота, 14:00. Матч Премьер
Команда легендарного Аленичева, которого не может снять собственное руководство (как писали совсем недавно, всё дело в политическом прошлом), победила «Анжи» и сохранила на один тур математические шансы на выживание, но почему-то есть устойчивое ощущение, что на этих выходных Красноярск распрощается с последними фантазиями на тему элитного российского дивизиона.
Честно говоря, не жаль (может, только славных болельщиков «Енисея»). Потому что клуб, который четверть домашних матчей провёл чёрт знает где, который настолько жалко воюет с собственным тренером, что даже устраивает шпионские игры, премьер-лиге не особо и нужен. Да и сам Аленичев хорош – чего стоят его спичи на пресс-конференциях, после которых пресс-атташе Станислав Меркис обязательно бы поседел, если бы позволяла ему причёска.
«Краснодар» намного сильнее и очень мотивирован. У него ещё есть шансы пробиться в ЛЧ напрямую. У команды, правда, всего 3 победы в 15 весенних матчах, но здесь, кажется так, тренд не сработает.
«Ахмат» - «Крылья Советов»
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Суббота, 16:30. Матч Премьер
Самара, конечно, не Екатеринбург и совсем неприличным количеством странных матчей против команды из Грозного не славится. Но был один кошмарный эпизод в карьере Слуцкого, когда проигрывающие «Крылья» играл в квадрат у собственной штрафной.
Может, сохранились подвязки? В таком случае, нужно включаться в переговоры. «Крыльям» стыки не нужны, а сами выбраться из них они не могут: Божович справляется не лучше уволенного осенью Тихонова (а тут ещё и Джано с Самедовым вылетели до конца сезона – вот и усиление!). Тем более, «Ахмат» ни за что не борется. Чеченский клуб традиционно прохлаждается в середине таблицы – им не грозит ни вылет, ни еврокубки.
Правда, можно вспомнить и менее приятную историю для болельщиков из Самары. В 2017-м именно «Ахмат» похоронил «Крылья», уверенно обыграв их в последнем туре на чужой территории. Из-за этого поражения самарцы поехали напрямую в ФНЛ, хотя имели шансы и на 12-е место. Тогда в лёгком шоке был даже Рахимов на пресс-конференции...
«Спартак» - «Уфа»
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Воскресенье, 16:30. Матч Премьер
Башкирцы ещё примерно месяц назад были бы лакомым противником для кого угодно, но теперь там рулит Евсеев. «Уфа» вышла из долгого погружения, поднялась из зоны прямого вылета и обосновалась в стыках – очевидно, оттуда команда уже не выберется, но это и так победа для Евсеева.
«Спартаку» важно не потерять пятое место, а вообще – можно поцарапаться и за третье. Или хотя бы обойти дерганый ЦСКА. Это будет неплохой ложечкой мёда от Кононова после всевозможных провалов за последние месяцы. Правда, с «Уфой» «красно-белым» просто не бывает – дома в этом сезоне команду тогда ещё Рианчо башкирцы приложили 2:0.
Да и статистика домашних встреч «Спартака» против «Уфы» тоже не очень – одна победа при одной ничьей и двух поражениях.
«Зенит» - ЦСКА
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Воскресенье, 19:00. Матч ТВ
Петербург будут награждать после игры с «армейцами», так что добиться яростной мотивации Семаку от своих будет трудно. Да ещё и неизвестно, сыграет ли против москвичей Дзюба – а последние туры результат делал именно он.
ЦСКА настроиться гораздо проще, потому что на данный момент они летят мимо Лиги Чемпионов и гарантируют себе летом большие неприятности. Как сообщают журналисты, весенний провал вполне может обернуться потерей для «красно-синих» Марио Фернандеса, а переедет он как раз в тот самый «Зенит». Для Гончаренко эта потеря будет даже страшнее того, если бы вдруг ушёл Акинфеев.
Впрочем, это и дополнительная мотивация для Семака. Дожмешь ЦСКА на финише и оставишь без Лиги Чемпионов – получишь в следующем сезоне Марио. Нет – будешь мучиться со Смольниковым.
Если, конечно, слухи о переезде Марио, это правда.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.