Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Рамзан Кадыров определил проблемы российского футбола

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российский футбол переживает большие проблемы из-за ставки на иностранных игроков.

"В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 миллионным населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины", - цитирует Кадырова РБК.
Теги: Кадыров
Сегодня, 12:12
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8
(4)
#8  Neighbor   (Сегодня, 13:30)
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Ковалёв
"ибо они думают не только о деньгах"

Сборная Англии, не пройдя отбор - в полном составе отказалась от оплаты выступления за сборную. Представь, чтоб от денег отказался Бздюба или Кокорин.
Вопрос закрыт


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Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#7  S.T.E.P.A.N.  Город-герой Москва (Сегодня, 12:57)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
проблемы в том, что такие вот "профи" лезут в футбол


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stepanmlc
Регистрация: 2.05.2015 [жалоба]
#6  Александр Матасов  краснодар (Сегодня, 12:55)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Прав Рамзан,полуфинал ЛЧ с российской командой я в своей жизни не увижу,а футбол нужно строить с детских команд,как это делает Галицкий,если ему по рукам меньше будут бить московско-питерские шакалы.
Регистрация: 18.02.2019 [жалоба]
#5  Leon1960   (Сегодня, 12:46)
  • -2
  •  (4)

ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины", - цитирует Кадырова РБК.Ну да ну да.Помним мы расписного петушка,на фото в частном самолёте,после того как он защитил честь Родины.
Регистрация: 24.03.2016 [жалоба]
#4  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:46)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Химки»
Туфта этот консервативный разговор.Вон два дня подряд фантастический футбол в полуфинале лиги чемпионов, не кто там не делит футболистов на леги и доморощенных..а в некоторых элитных клубах бывают и так, где на поле все 11 игроков леги.Беда совсем в другом, беда в народе ,а руководители футбола, и не только футбола, специалисты футбола и не только футбола ..не из луны спустились ,они такой же народ.А народ у нас в основном завистливый.Головин единственный наш ,кто играет там, не считая испанца" Черышева и п1здеж от Россиян о нем, это дно народа..или единственный Россиянин тренер так же там и тоже самое..люди в основном гавно, вот самая главная проблема.Людей не корми,только дай возможность других обси1рать..радуются,когда у кого то что то не так в жизни и наоборот огорчаются ,когда у них что то так)) Параша, мраз1 пля..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#3  baden69   (Сегодня, 12:28)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А Кадыров живет с нами в одной стране???
Где он увидел наших доморощенных футболистов, которые играют за честь своей страны, а не за деньги, особенно, если это большие, а точнее очень большие деньги за паспорт.
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
#2  Александр Ковалёв   (Сегодня, 12:21)
  • -2
  •  (2)

"ибо они думают не только о деньгах"
В ГОЛОС!
Ага, ага...
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
#1  Realist2000   (Сегодня, 12:20)
  • 0
  •  (4)

Все из-за того,что футбол в России из спорта превратился в игрушку нескольких богатых людей(компаний).
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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