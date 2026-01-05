Ташуев считает, что в чемпионстве "Краснодара" есть его заслуга

Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев ответил на вопрос, есть ли его заслуга в чемпионстве команды в сезоне-2024/25.

На данный момент Ташуева является главным тренером "Енисея". В 2009 году специалист начал тренировать "



Сейчас главным тренером "Краснодара" является Мурад Мусаев, вместе с которым "быки" в прошлом сезоне впервые стали чемпионами России. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 18-ти туров. "Да. Когда я приехал, мы шли полтора круга на первом месте, а " Кубань " и "Волга" ставили задачу выхода в премьер-лигу. Хашиг говорил: «У нас нет бюджета, Сергей Николаевич сделает любой, если захочет". Потом начались сложности, начали терять очки. И за два тура до конца должны были сыграть два матча, после которых я уходил", — приводит слова Ташуева " Матч ТВ ".На данный момент Ташуева является главным тренером "Енисея". В 2009 году специалист начал тренировать " Краснодар ", подписав трудовое соглашение с клубом на два года. По итогам следующего сезона под руководством Ташуева команда стала пятой в турнирной таблице ФНЛ и вышла в высший дивизион России.Сейчас главным тренером "Краснодара" является Мурад Мусаев, вместе с которым "быки" в прошлом сезоне впервые стали чемпионами России. На данный момент команда лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 18-ти туров.