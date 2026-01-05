"Признаюсь, в прошлом чемпионате в его ["Краснодара"] победу я не верил. Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой "Спартак", то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось", – приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
По итогам предыдущего сезона "Краснодар" впервые выиграл чемпионат России.
На данный момент черно-зеленые возглавляют турнирную таблицу РПЛ с 40 очками. На втором месте с отставанием в одно очко идет "Зенит". "Спартак" занимает шестую строчку, набрав 29 очков после 18-ти туров чемпионата России.
Первым матчем после зимней паузы для "Краснодара" станет встреча с "Ростовом". Игра 19-го тура состоится 28 февраля.
Романцев признался, что не верил в чемпионство "Краснодара"
Фото: РИА Новости