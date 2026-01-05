Павлюченко: главное открытие года в РПЛ – "Балтика"

"Главное открытие года в РПЛ — это "Балтика". Конечно, я не знаю, что Андрей Талалаев с ними делает, но он поставил игру. Если посмотреть, команда во многих матчах очень мало пропускает, есть порядок в обороне. До начала чемпионата никто не мог подумать о таком результате "Балтики". Талалаев сделал хорошую команду", – приводит слова Павлюченко "Чемпионат".
Андрей Талалаев тренирует "Балтику" с сентября 2024 года. По итогам предыдущего сезона под его руководством команда обеспечила себе место в Российской Премьер-лиге.
Калининградцы ушли на зимнюю паузу в чемпионате России на пятом месте. После 18-ти туров команда Талалаева набрала 35 очков. Первый матч после перерыва "Балтика" проведет с "Зенитом" на выезде. Встреча 19-го тура РПЛ состоится 27 февраля.
Бывший российский футболист Роман Павлюченко ответил на вопрос о главном открытии сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"