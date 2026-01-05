"Так сложилось, что если ты работаешь в командах второй восьмерки, то это якобы твоя ниша. А условный "Спартак" — это другой уровень. Какой другой уровень? Не смешите меня! Я со "Спартаком" сыграл восемь матчей в карьере: четыре выиграл, четыре ничьи. Разница мячей — 11:3. За восемь матчей "Спартак" ни разу меня не обыграл с разными клубами", – приводит слова Ташуева "Матч ТВ".
Ташуев на данный момент является главным тренером "Енисея", который выступает в Первой лиге. Его контракт с красноярским клубом рассчитан на полтора года. За время тренерской карьеры 67-летний специалист также возглавлял "Краснодар", "Анжи", "Чайку", "Факел". В мае 2025 года он покинул пост главного тренера "Ахмата".
После завершения первой части текущего сезона "Спартак" занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые после 18-ти туров чемпионата России набрали 29 очков.
Ташуев – о "Спартаке": какой другой уровень? Не смешите меня!
Российский футбольный тренер Сергей Ташуев высказался об игровом уровне "Спартака".
