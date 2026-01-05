Романцев: Черчесов свой профессионализм уже доказал. Мы еще не раз в этом убедимся

"Что касается Черчесова, то свой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной на чемпионате мира, в Польше, Венгрии, да и в том же "Динамо". Стало быть, веры в себя ему не занимать. Уверен, что мы еще не раз в этом убедимся", – приводит слова Романцева "Спорт-Экспресс".
Черчесов стал главным тренером "Ахмата" в августе 2025 года. На данный момент его команда идет на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров команда Черчесова набрала 22 очка.
62-летний специалист ранее возглавлял сборную Казахстана, а также тренировал венгерский "Ференцварош". Под его руководством команда дважды становилась чемпионом страны и один раз выигрывала Кубок Венгрии. Также Черчесов был главным тренером польской "Легии", которую он привел к победе в чемпионате страны. С 2016 по 2021 год специалист возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года.
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о работе главного тренера "Ахмата" Станислава Черчесова.
