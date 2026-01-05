"Могу вспомнить то, как он привел меня в "Спартак". Тогда он позвал меня на тренировку в "Красную Пресню". После школы поехал туда, стоял и думал: "Чего я сюда приехал?" А Олег Иванович раскрыл меня, считай, насильно в "Спартак" забрал. Помню, как меня ловили, провожали, а я сбегал через 3 остановки на троллейбусе. Думал: "Чего мне делать-то в этом "Спартаке?" Поэтому огромное спасибо Олегу Ивановичу, что не бросил", — приводит слова Мостового "Спорт-Экспресс".
Мостовой выступал за красно-белых с 1987 по 1991 год. Вместе с московской командой он дважды выигрывал чемпионат СССР. Всего за "Спартак" Мостовой провел 142 матча, в которых записал на свой счет 48 голов.
Олег Романцев в воскресенье, 4 января отметил 72-летие. Он тренировал "Спартак" с 1989 по 2003 год. Под его руководством команда стала чемпионом СССР и восемь раз выигрывала чемпионат России. Специалист является самым титулованным тренером в истории турнира.
Мостовой вспомнил, как Романцев привел его в "Спартак"
Экс-футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился воспоминаниями о бывшем главном тренере красно-белых Олеге Романцеве.
Фото: Global Look Press