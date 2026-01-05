"В Эквадоре меня называют "царь футбола", потому что я много лет играл в России. И мне понравилось название "Кофе царя", – приводит слова Нобоа РИА Новости.
Эквадорский полузащитник впервые начал играть в России в 2007 году. Тогда он пополнил состав казанского "Рубина", где провел четыре года. С 2012 по 2015 год Нобоа представлял московское "Динамо".
Также на его счету выступления за "Ростов", "Зенит" и "Сочи". Эквадорец является лидером в истории чемпионата России по голам среди игроков от 35-ти лет. Также он входит в топ-20 бомбардиров РПЛ за всю историю турнира. Всего в российском чемпионате Нобоа играл 16 лет.
Экс-игрок РПЛ Нобоа планирует поставлять кофе в Россию
Бывший футболист ряда российских клубов Кристиан Нобоа планирует поставлять собственный бренд кофе в Россию.
Фото: РИА Новости