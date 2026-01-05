"В целом Хуан Карседо — неплохой вариант для "Спартака", вроде даже каким-то футболистом был, играл где?то. А получится или нет, сейчас нет смысла даже об этом говорить. Не получится — уедет, и всё будет нормально", — приводит слова Мостового "Матч ТВ".
В воскресенье, 4 января Карседо попрощался с футболистами и болельщиками "Пафоса", который тренировал с 2023 года. Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время 52-летний специалист возглавит "Спартак" и заключит трудовое соглашение до конца сезона-2027/28.
Под руководством испанца "Пафос" в прошлом сезоне выиграл чемпионат и Кубок Кипра, а также вышел в Лигу чемпионов. Ранее Карседо уже работал в "Спартаке": в 2012 году он был ассистентов в тренерском штабе Унаи Эмери.
11 ноября "Спартак" покинул Деян Станкович. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
Мостовой – о Карседо: в целом – неплохой вариант для "Спартака"
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался об основном кандидате на пост главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.
Фото: "Матч ТВ"