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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Арсенал Тула
Ростов
Ахмат
Оренбург
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос о возможности приглашения в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева.

– Возьмете к себе Кокорина и Мамаева?

– С тем, чтобы что? Какую линию усиливать? Вы пытаетесь сейчас отталкиваться от ситуации, а я бы отталкивался от того, могут ли они пользу принести или не могут. С этой точки зрения, не знаю. У нас те позиции, на которых они играют, достаточно надежно прикрыты. А звать просто для того, чтобы поддержать…. Профессиональный спорт – штука жестокая. Клубам, которые их возьмут, нужно будет огромную работу проделать по реабилитации этих спортсменов – и не только в физическом плане, но и психологическом. Вопрос непростой. При этом хочу пожелать им стойкости и возвращения в большой спорт. Сейчас, хотя бы, уже сроки понятны, когда они могут вернуться. Но им будет тяжело.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кикнадзе Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:17
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#1  mongolor  СПБ (Сегодня, 20:20)
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Болеет за:
«Зенит»
Саепало уже опг "кокора и мамай"! чес слово
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
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