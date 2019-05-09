Россия РПЛ 2018/19
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20:17
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты (1)
19:43
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
Ренат Избулатов будет руководить "Анжи" в матче с "Арсеналом" вместо дисквалифицированного Адиева
18:45
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром"
"Уфа" готова рассмотреть приглашение Мамаева после того, как он расторгнет контракт с "Краснодаром"
18:23
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (5)
Григорий Иванов: надо расширять лигу. Сейчас каждый борется за каждое очко и не показывает красивую игру (5)
16:21
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
Евгений Кафельников: мне кажется, у Черданцева есть куклы voodoo каждого европейского клуба (1)
15:39
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
Владимир Федотов: если трибуны скандируют реплики в адрес судей, значит, на то имеются основания (1)
14:53
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
Владимир Федотов: в ворота "Оренбурга" ставят пенальти, а соперника в подобных ситуациях не наказывают! (1)
13:52
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
Федор Щербаченко: не хочу говорить, что Кокорин и Мамаев - великомученики, но они козлы отпущения (4)
13:46
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
Геннадий Орлов назвал мистическую причину ухода игрока из "Зенита": жене Гарая являлся дух его бабушки (9)
11:43
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
«Тоттенхэм» собрал состав на финал Лиги чемпионов ещё три года назад. Как создавалась великолепная команда Почеттино (2)
Василий Кикнадзе: возьмем ли Кокорина и Мамаева? В "Локомотиве" эти позиции надежно прикрыты
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос о возможности приглашения в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева.
– Возьмете к себе Кокорина и Мамаева?
– С тем, чтобы что? Какую линию усиливать? Вы пытаетесь сейчас отталкиваться от ситуации, а я бы отталкивался от того, могут ли они пользу принести или не могут. С этой точки зрения, не знаю. У нас те позиции, на которых они играют, достаточно надежно прикрыты. А звать просто для того, чтобы поддержать…. Профессиональный спорт – штука жестокая. Клубам, которые их возьмут, нужно будет огромную работу проделать по реабилитации этих спортсменов – и не только в физическом плане, но и психологическом. Вопрос непростой. При этом хочу пожелать им стойкости и возвращения в большой спорт. Сейчас, хотя бы, уже сроки понятны, когда они могут вернуться. Но им будет тяжело.
"Спорт-Экспресс"
– Возьмете к себе Кокорина и Мамаева?
– С тем, чтобы что? Какую линию усиливать? Вы пытаетесь сейчас отталкиваться от ситуации, а я бы отталкивался от того, могут ли они пользу принести или не могут. С этой точки зрения, не знаю. У нас те позиции, на которых они играют, достаточно надежно прикрыты. А звать просто для того, чтобы поддержать…. Профессиональный спорт – штука жестокая. Клубам, которые их возьмут, нужно будет огромную работу проделать по реабилитации этих спортсменов – и не только в физическом плане, но и психологическом. Вопрос непростой. При этом хочу пожелать им стойкости и возвращения в большой спорт. Сейчас, хотя бы, уже сроки понятны, когда они могут вернуться. Но им будет тяжело.
"Спорт-Экспресс"
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