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Сергей Хусаинов: Сутормин забивал из офсайда, но у Еськова особые отношения с "Уралом"
Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги "Оренбург" – "Урал" (2:2), в котором полузащитник хозяев Алексей Сутормин забил из офсайда.
"В эпизоде с голом Сутормина офсайд был в обоих случаях: и когда был первый пас на Деспотовича, и когда Деспотович отдавал пас на Сутормина, который забил из офсайда. Даже если бы Деспотович был в правильном положении, то его пас всё равно был неправильным. Но тут чистейший офсайд в обоих случаях – гол не должен быть засчитан. Еськов засчитал гол, так как мяч летел от Полякова? Не похоже, что был рикошет от игрока «Урала». И всё равно это был бы офсайд.
Что касается паузы в 20 секунд для принятия решения, хотя боковой поднял флаг, то Еськов просто вспомнил, в чьи ворота этот гол. По футбольным правилам гола не было, а по не футбольным – нам неизвестно, что там. У Еськова ведь особые отношения с "Уралом", это ещё с игры против "Зенита" тянется. Такие решения – это из разряда "без комментариев", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
"В эпизоде с голом Сутормина офсайд был в обоих случаях: и когда был первый пас на Деспотовича, и когда Деспотович отдавал пас на Сутормина, который забил из офсайда. Даже если бы Деспотович был в правильном положении, то его пас всё равно был неправильным. Но тут чистейший офсайд в обоих случаях – гол не должен быть засчитан. Еськов засчитал гол, так как мяч летел от Полякова? Не похоже, что был рикошет от игрока «Урала». И всё равно это был бы офсайд.
Что касается паузы в 20 секунд для принятия решения, хотя боковой поднял флаг, то Еськов просто вспомнил, в чьи ворота этот гол. По футбольным правилам гола не было, а по не футбольным – нам неизвестно, что там. У Еськова ведь особые отношения с "Уралом", это ещё с игры против "Зенита" тянется. Такие решения – это из разряда "без комментариев", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
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