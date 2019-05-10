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Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Сергей Хусаинов: Сутормин забивал из офсайда, но у Еськова особые отношения с "Уралом"

Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги "Оренбург" – "Урал" (2:2), в котором полузащитник хозяев Алексей Сутормин забил из офсайда.

"В эпизоде с голом Сутормина офсайд был в обоих случаях: и когда был первый пас на Деспотовича, и когда Деспотович отдавал пас на Сутормина, который забил из офсайда. Даже если бы Деспотович был в правильном положении, то его пас всё равно был неправильным. Но тут чистейший офсайд в обоих случаях – гол не должен быть засчитан. Еськов засчитал гол, так как мяч летел от Полякова? Не похоже, что был рикошет от игрока «Урала». И всё равно это был бы офсайд.

Что касается паузы в 20 секунд для принятия решения, хотя боковой поднял флаг, то Еськов просто вспомнил, в чьи ворота этот гол. По футбольным правилам гола не было, а по не футбольным – нам неизвестно, что там. У Еськова ведь особые отношения с "Уралом", это ещё с игры против "Зенита" тянется. Такие решения – это из разряда "без комментариев", - цитирует Хусаинова "Чемпионат.сом".
Теги: Хусаинов Еськов Оренбург Урал
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