Россия РПЛ 2018/19
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Назван игрок сезона в АПЛ (2)
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Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Кандидатуру Яровинского рассматривают на пост спортивного директора "Динамо"
Кандидатура Олега Яровинского рассматривает на пост спортивного директора московского "Динамо".
Пост стал вакантен после того, как клуб перешел к новым владельцам, а Роман Широков, занимавший пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам, покинул "Динамо".
Яровинский ранее работал спортивным директором ЦСКА, а в последние годы трудится в связке с Леонидом Слуцким в "Халле" и "Витессе".
Клуб и акционеры проводят собеседования с потенциальными кандидатами (на данный момент вопросами селекции занимаются гендиректор Юрий Белкин и главный тренер Дмитрий Хохлов), а определенность может наступить на следующей неделе.
"Спорт-Экспресс"
Пост стал вакантен после того, как клуб перешел к новым владельцам, а Роман Широков, занимавший пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам, покинул "Динамо".
Яровинский ранее работал спортивным директором ЦСКА, а в последние годы трудится в связке с Леонидом Слуцким в "Халле" и "Витессе".
Клуб и акционеры проводят собеседования с потенциальными кандидатами (на данный момент вопросами селекции занимаются гендиректор Юрий Белкин и главный тренер Дмитрий Хохлов), а определенность может наступить на следующей неделе.
"Спорт-Экспресс"
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