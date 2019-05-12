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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 27 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Кандидатуру Яровинского рассматривают на пост спортивного директора "Динамо"

Кандидатура Олега Яровинского рассматривает на пост спортивного директора московского "Динамо".

Пост стал вакантен после того, как клуб перешел к новым владельцам, а Роман Широков, занимавший пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам, покинул "Динамо".

Яровинский ранее работал спортивным директором ЦСКА, а в последние годы трудится в связке с Леонидом Слуцким в "Халле" и "Витессе".

Клуб и акционеры проводят собеседования с потенциальными кандидатами (на данный момент вопросами селекции занимаются гендиректор Юрий Белкин и главный тренер Дмитрий Хохлов), а определенность может наступить на следующей неделе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Яровинский Динамо
Сегодня, 18:12
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(1)
#2  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 18:41)
  • 0
  •  (0)

За какие заслуги?))))) Яровинский будучи главным скаутом ЦСКА не совершил ни одного толкового трансфера, ни одного значимого игрока не привел.
Все его "заслуги" только в том, что он дружит со Слуцким.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 18:28)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
свистопляска продолжается
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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