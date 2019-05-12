Россия РПЛ 2018/19
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Назван игрок сезона в АПЛ (2)
Назван игрок сезона в АПЛ (2)
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Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
Адвокат Кокорина: Александр может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде, но такой вариант не рассматривается (2)
"Спартак" со счетом 1:0 выиграл у "Уфы"
В матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Уфой".
Чемпионат России
28 тур
"Спартак" – "Уфа" 1:0
Гол: Зе Луиш, 12
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев (Мелкадзе, 88), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков, 81), Фернандо, Умяров, Зе Луиш (Адриано, 73).
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Неделчару, Ванек (Вомбергар, 62), Карп, Тилль, Сысуев (Аликин, 90+1), Игбун.
Предупреждения: Зобнин, 40, Игбун, 42, Карп, 45, Тилль, 80
Чемпионат России
28 тур
"Спартак" – "Уфа" 1:0
Гол: Зе Луиш, 12
"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев (Мелкадзе, 88), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков, 81), Фернандо, Умяров, Зе Луиш (Адриано, 73).
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Неделчару, Ванек (Вомбергар, 62), Карп, Тилль, Сысуев (Аликин, 90+1), Игбун.
Предупреждения: Зобнин, 40, Игбун, 42, Карп, 45, Тилль, 80
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