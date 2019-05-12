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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 27 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Новости партнеров

"Спартак" со счетом 1:0 выиграл у "Уфы"

В матче 29-го тура чемпионата России "Спартак" одержал победу над "Уфой".

Чемпионат России

28 тур

"Спартак" – "Уфа" 1:0

Гол: Зе Луиш, 12

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Гапонов, Айртон, Ташаев (Мелкадзе, 88), Зобнин, Мельгарехо (Глушенков, 81), Фернандо, Умяров, Зе Луиш (Адриано, 73).

"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич (Бизяк, 85), Неделчару, Ванек (Вомбергар, 62), Карп, Тилль, Сысуев (Аликин, 90+1), Игбун.

Предупреждения: Зобнин, 40, Игбун, 42, Карп, 45, Тилль, 80
Теги: Спартак Уфа
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#50  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 19:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кот КБ Матроскин,
А ты что же думаешь , что при "живых " Жиго , Кутепове Рассказове или Бокетти , тем более это все , линия обороны , было бы лучше в плане организации игры и начала атак ? Это во первых , по вторых смотреть матчи соперников , например Уфа - Крылья Советов , нет ни времени , ни желания ... И в третьих я болею за свою команду , а остальные на куй не уперлись ...!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#49  SM2112  Москва (Сегодня, 19:04)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Матч так себе. Но рад за нашу молодежь. Вроде неплохой защитник растет. Чертановцы молодцы. Максименко на ноль. Ташаев просыпается. Из опытных выделялся Мельгарехо. Жаль ему не повезло забить.
В общем жду тренера, который сможет работать с молодежью и который снова придаст уверенности Зобнину, Джикии, Мельгарехо.

Да, забыл добавить. Как фамилия комментатора номер раз? Если второй комментатор пытался комментировать футбол, то первый все пытался найти любой повод, что бы покопаться в дерьме...
Регистрация: 25.02.2018 [жалоба]
#48  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:00)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Спартак играл в футбол...смешно. Уфа вообще гавно!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#47  РостовПапа   (Сегодня, 18:58)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Кононов - герой, с таким составом и еще тянет
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#46  scorpion 69  колпино (Сегодня, 18:57)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Цитата: utekay
Как только могли уфимцы проиграть такому амну...Евсееву должно быть стыдно confused

Тут простой расклад, Уфе стыков не избежать, а этим надо ещё раз в Европе отрапидится, понравилось.

нихрена их просто отстрапонят,если в клубе не сменится руководство smile
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#45  Шмайхель   (Сегодня, 18:57)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Irbis
Ну что ждать от такого быдла как ты?
Только нассать бомжихе в кубок.


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#44  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:56)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: igorspartak
Цитата: Кот КБ Матроскин
Gerolsteiner 1001,
Селихов Рассказов Жиго Кутепов Бокетти,
Уфа ничего абсолютно не показала если что,
я тебе настоятельно советую прежде чем окуевать смотреть хоть иногда матчи соперников...

игра унылое говно,как и наш тренер,и не надо себя обманывать

Господи ну и церковь)))
Вам Почеттино и Клопп ничего не сделают
НИЧЕГО,
пока простит@тка Федун у власти не ждите улучшений!!!
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#43  Blessing  Спб (Сегодня, 18:54)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Как только могли уфимцы проиграть такому амну...Евсееву должно быть стыдно confused

Тут простой расклад, Уфе стыков не избежать, а этим надо ещё раз в Европе отрапидится, понравилось.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#42  oblom   (Сегодня, 18:54)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: AndNow60
Кононов пока еще не понял в какое гавно он вляпался. Игры как не было так и нет.

Может все таки Спартак вляпался с Кононовым?Говоришь игры как не было,так и нет.Так Кононов же тренер,кто ему должен игру ставить?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#41  Irbis   (Сегодня, 18:53)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шмайхель,
Ну что ждать от такого быдла как ты?
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#40  utekay  Россия (Сегодня, 18:52)
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Как только могли уфимцы проиграть такому амну...Евсееву должно быть стыдно confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#39  Роберто   (Сегодня, 18:52)
  • -4
  •  (6)

Цитата: Romella
кононов..иди накуй

а как же "конон-маэстро атаки" stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
#38  91800bsp  Ставрополье (Сегодня, 18:51)
  • -3
  •  (3)
online

Neighbor,
Ты хоть знаешь,что такое УГ,КГ/АМ? Такое ощущение,что увидел модное слово и ляпнул. Типа,в тему


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#37  Шмайхель   (Сегодня, 18:51)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
фиерии
Чего ждать от тупня псевдо культурно - столичного?


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#36  pivo69  Германия (Сегодня, 18:50)
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: Кот КБ Матроскин
Поздравляю команду и наших болельщиков с победой,
не исключено что этот матч даст пищу и поможет закончить сезон на мажорном уровне


Всё правильно!
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#35  igorspartak  Тверь (Сегодня, 18:50)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Gerolsteiner 1001,
Селихов Рассказов Жиго Кутепов Бокетти,
Уфа ничего абсолютно не показала если что,
я тебе настоятельно советую прежде чем окуевать смотреть хоть иногда матчи соперников...

игра унылое говно,как и наш тренер,и не надо себя обманывать


--------------------
Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
#34  SPV  Bryansk (Сегодня, 18:49)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто удивительно в каком отвратительном физическом состоянии команда
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#33  mongolor  СПБ (Сегодня, 18:48)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кислый и его команда
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
#32  Шмайхель   (Сегодня, 18:47)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
Спасибо руководству клуба за правильного главного тренера!
Спасибо за своевременную замену на Кононова.
Спасибо тренеру за спартаковский футбол! Сдержал таки слово, чертяка!
Спасибо тренеру и игрокам ща настрой и искры в глазах! Не то что при макароннике!
Наконец-то получил удовольствие от игры и физической формы команды, которую подготовил НОРМАЛЬНЫЙ НАСТОЯЩИЙ тренерский штаб.
Спасибо за всё!
Сарказм надеюсь ?


--------------------
ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#31  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 18:45)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Gerolsteiner 1001,
Селихов Рассказов Жиго Кутепов Бокетти,
Уфа ничего абсолютно не показала если что,
я тебе настоятельно советую прежде чем окуевать смотреть хоть иногда матчи соперников...
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#30  oblom   (Сегодня, 18:45)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кот КБ Матроскин
Играли сегодня насколько могли, обескровленный состав травмами и маразматическими катаклизмами майских праздников Федунизма сказались на игре команды
Победа закономерна, разбирать игру игроков нет смысла ,а работу тренера тем более,
три очка не пахнут ,
плюс Видик Евсеев далеко не дурак....
Поздравляю команду и наших болельщиков с победой,
не исключено что этот матч даст пищу и поможет закончить сезон на мажорном уровне

Обалдеть ты оптимист,там и света нет в конце тоннеля.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
#29  GS  Москва (Сегодня, 18:44)
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: oksva
вижу положительное даже в непопадании в ЕК , делать там нечего

ЛЕ и надо использовать для наигрывания нового состава. И всех надо учить не затягивать игру, открываться без мяча и быстро пасовать.

Это ж позорище, когда Уфа по организации игры лучше смотрится.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#28  Брюзга  Рязань (Сегодня, 18:44)
  • +1
  •  (13)
online

Цитата: Blessing
Хорош рисоваться, можно подумать фиерии ждал от своего уг.


Сейчас посмотрим на настоящее уг. ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#27  Роберто   (Сегодня, 18:42)
  • -5
  •  (15)

Федун андрейка проплатил Уфе, чтобы она не испортила ему настроение в день рождения.
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
#26  Blessing  Спб (Сегодня, 18:41)
  • -8
  •  (20)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ale
Позорище, а не игра. Каждый на себя тянет. Тренерской мысли не видно.

Хорош рисоваться, можно подумать, фиерии ждал от своего уг.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#25  AndNow60  Карелия (Сегодня, 18:40)
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Кононов пока еще не понял в какое гавно он вляпался. Игры как не было так и нет.


--------------------
Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#24  ryzpm999  Сибирь (Сегодня, 18:39)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Дааа. Слов нет. Остаётся только Надежда..
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
#23  Gerolsteiner 1001  Gеrmany (Сегодня, 18:39)
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
pivo69,
Кот КБ Матроскин,
Ссерьезно ?! Это вы на полном серьезе ???!!! Какой на куй класс ?! Какой на куй , обескровленный состав травмами?!!
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
#22  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:38)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ssakoll2
Образцовый договорняк.

Цитата: Смотрящий
Иногда лучше молчать, чем говорить.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#21  Neighbor   (Сегодня, 18:35)
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ненапряжно. Что не радует. Моменты надо реализовывать, кстати именно Ташаеву привет
Цитата: junga
Как я и предсказывал, полнейшее УГ

Болотный Предсказамус выразил свое УГ. КГ/АМ, мальчик


--------------------
...он был обиженый в Joss
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
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