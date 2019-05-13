На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов

На полуфинальный матч кубка России между "Ростовом" и "Локомотивом" уже реализовано более 25 тысяч билетов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.Ответный полуфинальный матч "Ростов" — "Локомотив" состоится 15 мая. В этот же день тульский "Арсенал" примет "Урал".В первом матче "Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью (2:2). "Урал" в первой встрече обыграл "Арсенал" (1:0).