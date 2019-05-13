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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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На полуфинальный матч Кубка России "Ростов" - "Локомотив" уже продано более 25 тысяч билетов

На полуфинальный матч кубка России между "Ростовом" и "Локомотивом" уже реализовано более 25 тысяч билетов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Ответный полуфинальный матч "Ростов" — "Локомотив" состоится 15 мая. В этот же день тульский "Арсенал" примет "Урал".

В первом матче "Локомотив" и "Ростов" сыграли вничью (2:2). "Урал" в первой встрече обыграл "Арсенал" (1:0).

Sport24.ru
Теги: Ростов Локомотив
Сегодня, 11:42
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#1  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 12:20)
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Болеет за:
«Ростов»
На матче Ростов-Локомотив будет не менее 38-40 тыс. болельщиков.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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