Стыковые матчи за место в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

Сегодня, 16 мая, в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев полей переходных матчей за право в сезоне-2019/20 сыграть в Премьер-Лиге, которые пройдут 30 мая и 2 июня.В стыковых играх 13-я команда из чемпионата России сыграет с 4-м клубом Олимп-ФНЛ, а 14-я с 3-м.