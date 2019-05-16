Стыковые матчи за место в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня

Россия РПЛ 2018/19
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13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе
12:37
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (3)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (3)
08:54
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
08:22
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
06:10
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
05:07
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
04:15
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Вчера, 23:15
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Вчера, 23:05
Сергей Брызгалов: думаю, в этот раз для "Урала" в финале Кубка России все сложится хорошо (1)
Сергей Брызгалов: думаю, в этот раз для "Урала" в финале Кубка России все сложится хорошо (1)
Вчера, 22:45
Президент "Урала" - о пенальти в 1/2 финала Кубка России: когда поставили, никто и ничего не понял (3)
Президент "Урала" - о пенальти в 1/2 финала Кубка России: когда поставили, никто и ничего не понял (3)
Вчера, 22:38
Евгений Чернов: можно было еще в одном моменте посмотреть VAR, когда Новосельцев упал в штрафной (1)
Евгений Чернов: можно было еще в одном моменте посмотреть VAR, когда Новосельцев упал в штрафной (1)
Вчера, 22:31
Рагнар Сигурдссон: наш отменённый гол? Арбитр смотрел видео, так что должен быть прав (1)
Рагнар Сигурдссон: наш отменённый гол? Арбитр смотрел видео, так что должен быть прав (1)
Стыковые матчи за место в РПЛ пройдут 30 мая и 2 июня
Сегодня, 16 мая, в Доме футбола прошла жеребьевка хозяев полей переходных матчей за право в сезоне-2019/20 сыграть в Премьер-Лиге, которые пройдут 30 мая и 2 июня.
В стыковых играх 13-я команда из чемпионата России сыграет с 4-м клубом Олимп-ФНЛ, а 14-я с 3-м.
premierliga.ru
В стыковых играх 13-я команда из чемпионата России сыграет с 4-м клубом Олимп-ФНЛ, а 14-я с 3-м.
premierliga.ru
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